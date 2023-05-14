選罷法排黑爭議 另有未爆彈

陳水扁之子、高雄市前議員陳致中涉洗錢案入獄服刑，扁上凱道向蔡總統請願，疾呼選罷法「排黑條款」限制涉犯洗錢防制罪者終身不得參選有違憲爭議，今天母親節吳淑珍將接受扁專訪揭密三一九槍擊案、談送扁父子入獄的心情。扁家大演悲情戲碼，選罷法怎麼修，民進黨內陷入兩難。

據悉，選罷法修正另有未爆彈。傳出在初審中已被刪除的條文「死而復生」，在選罷法第廿六條第九款明定「受死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之判決尚未確定者，不得參選。」也將在朝野協商再被納入，再次引發高度爭議。

民進黨立院黨團內部對於選罷法「排黑條款」修法的不滿意見正在累積，十位民進黨立委上周三更找上立法院長游錫堃「陳情」，盼為爭議條文踩煞車。與會綠委說，公職人員選罷法適用範圍小至村里長，現在以總統副總統選舉罷免法的標準，來要求村里長太誇張，不符比例原則；且尚未判決確定就要剝奪參政權，根本違反無罪推定原則，也有綠委指出，哪些犯罪樣態要被剝奪參選公職權利，用列舉式的很容易掛一漏萬。

與會綠委說，大家找上游錫堃，因為民進黨團內部溝通碰壁，總召柯建銘溝通此案時都說「這是主席（賴清德）展現排黑金的修法意志」；搬出賴清德，誰還敢具名唱反調？

扁大動作救子讓選罷法爭議檯面化，黨內有人認為不能「因扁廢言」，民進黨籍內政委員會召委莊瑞雄說，洗錢的樣態很多，有人年輕時被騙或被利用當「人頭」，涉犯罪金額可能只是幾千元，最後連村里長都不能選，但有些重大經濟罪犯如炒股被判重罪，出獄後還能選立委，輕罪不能選、重罪可以一直選，在法理上說不通。但也有綠委坦言，因為扁家的「特殊性」，反讓修法更難有轉圜空間。

據了解，藍營內部對於排黑條款太嚴格也有疑慮，有藍委早年涉犯這次修法中的罪行之一被判緩刑，一旦排黑條款通過，將無法再參選，但因排黑議題敏感再加上陳水扁發聲，已成全國矚目焦點，國民黨以靜制動，靜觀賴清德和綠營如何出招。