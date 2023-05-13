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涉犯黑金槍毒重罪終身不得參選 學者：違反比例原則

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
前總統陳水扁（右二）日前批評選罷法修法草案規定涉犯「洗錢防制法」終身不得參選，有違憲爭議，民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）表情顯得尷尬。記者曾原信／攝影
前總統陳水扁（右二）日前批評選罷法修法草案規定涉犯「洗錢防制法」終身不得參選，有違憲爭議，民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）表情顯得尷尬。記者曾原信／攝影

《公務人員選舉罷免法》擬修法，增訂曾犯國安三法、反滲透法，涉及黑、金、槍、毒以及賄選相關之罪，經有罪判決確定者，終身不得登記為候選人。公督盟理事長曾建元受訪認為，這次修法違反比例原則，也是矯枉過正，政黨如果標舉排黑、廉政的決心，以黨內內規要求從政黨員即可。

曾建元說，這次修法違反比例原則毋庸置疑，因為服公職是憲法保障之人民基本權利，對於基本權利的限制必須合乎憲法第23條，以及最重要的比例原則。何況，現在的刑法從過去的「報應型」，朝向「教育型」改變，希望受刑人在監獄裡受到好的教化，出獄後重新做人。

曾建元指出，這次選罷法修法的荒謬在於，剝奪了服刑完畢的更生人服公職的權利，且也全盤否定我國刑法教化的功能，只要過去有所瑕疵，就剝奪權利終身，根本違反比例原則，矯枉過正。民主政治之下，應該要相信人民的判斷，法律也是人民所選的國會議員在修。政黨如果標舉排黑、廉政的決心，以黨內內規要求從政黨員，或者是代表政黨參選的資格以黨內規定規範即可，不要影響其他沒有參加政黨的民眾基本權利。

曾建元不諱言，這樣的排黑條款若通過修法，也可能被宣告違憲，因為此規定而無法參選、參政的人可能尋求司法救濟。再者，接下來要進行大法官提名以及評鑑，如果如此明顯違憲的法律在總統蔡英文任內通過，相信民間團體、社會大眾以及學界，一定會質疑蔡英文，她所提名的大法官對於這種由民進黨主導的違憲法律，是什麼態度？這一定會成為國會或公民社會關心的議題。

曾建元強調，關心不是指贊成黑道、黑金治國，而是應要保障服刑完畢者的憲法權利，不要聲稱反對黑道治國，治國作為卻比黑道還壞，完全不尊重憲政法制，這是很大的反諷。

公督盟理事長曾建元。圖／聯合報系資料照片
公督盟理事長曾建元。圖／聯合報系資料照片

蔡英文 黑道 大法官

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