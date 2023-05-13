水價累進費率是必然？ 鄭文燦：為促進節水「不用要連動其他討論」

台水公司傳出將調漲水價，行政院副院長鄭文燦昨指出，近年來平均用水量是有成長，對於水價問題，累進費率是必然趨勢，盼大家能節約用水。他今出席靖娟基金會30周年活動受訪表示，目前經濟部還在規畫階段，累進費率趨勢是要促進節水，不用要連動其他討論。

台水公司近期送交立法院的檢討水價合理結構報告中顯示，現行水價難以引導民眾節約用水，擬採擴大累進費率，增加用水段別；且現行水價於1994年7月1日調整實施迄今，已29年未調整，難以合理反映現行營運成本。

鄭文燦今指出，水價要經過經濟部審議，目前經濟部針對水價還在規畫階段，要考慮民生、物價及水的成本，是非常謹慎的。他昨天說未來累進費率趨勢，當然是要促進節水。

他表示，台灣在開源節流方面，水資源開發要多元管道進行，節水規畫也必須要做，包括工業、民生節水都是長期的努力，不用要連動其他討論，需要在這段時間努力做好開源節流。