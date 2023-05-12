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遭撤銷四接公投 基隆護海提行政訴願：不給公投回街頭

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
政院撤銷四接公投，基隆護海公投提行政訴願：還我公投。圖／基隆護海公投提供
政院撤銷四接公投，基隆護海公投提行政訴願：還我公投。圖／基隆護海公投提供

基隆市政府通過四接護海公投案後，行政院認定違背憲法及中央法規，依「地方制度法」發函撤銷基市政府審查決定，並應停止後續相關作業。「基隆護海公投」守護外木山行動小組今上午到行政院抗議撤銷處分，已正式提出行政訴願，要求「還我公投」。

「基隆護海公投」領銜提案人王醒之說，從去年5月公投提案送到基隆市政府林右昌前市長的手上以來，一直感覺得到「有隻看不見的手」惡意拖延，為了強行填海造地，從地方政府到中央政府不惜犧牲基隆的海洋生態、海岸景觀與基隆港未來的營運；種種檯面下種種的政治操作，都指向一件事情，「防堵民意透過公投在大選年集結」。

王醒之表示，「不給公投、就回街頭」，公投只是這場公民運動最斯文的方式之一，而封殺公投其實就是預告台電在接下來環評會議中將粗暴闖關，直接踐踏基隆人。但是歷史總是告訴我們，「民意最終會以自己的方式集結」。正式提出行政訴願是為了要讓更多人看到，「沒收公投」就是「政策霸凌」的同義詞。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，護海公投主文僅要求基隆市政府就特定開發案，拒絕其於「基隆市水產動植物保育區」填海造地，未涉及協和電廠更新改建計畫能否執行。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政律師說，協和電廠更新改建計畫目前規畫採「填海造地」之方式辦理，預計造地處位於「基隆市水產動植物保育區」，同時位於基隆港港嘴，將嚴重影響基隆港營運商機。

社團法人基隆市野鳥學會常務理事鄭暐表示，許多科學證據支持健康的生態系，已瀕臨崩盤的危機，所以人類必須更積極的面對已造成的錯誤，修補劣化的環境，維持僅存的自然棲地，才有機會挽救健康的生態系。破壞環境是假的能源轉型，用填海造地萬劫不復的破壞方案，來解決暫時性的能源穩定問題，是殺雞取卵。

政院撤銷四接公投，基隆護海公投提行政訴願：還我公投。圖／基隆護海公投提供
政院撤銷四接公投，基隆護海公投提行政訴願：還我公投。圖／基隆護海公投提供

四接 基隆港 公投 王醒之

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