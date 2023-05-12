出席國家祈禱早餐會 蔡總統：願上帝祝福台灣

蔡英文總統今天出席國家祈禱早餐會致詞表示，未來要面對的挑戰更多，需要繼續團結努力。教會是支持台灣社會安定的力量，長期以來為台灣社會奉獻付出，展望未來，一起互相守望，一起在實踐公義的道路上，願上帝祝福台灣。

因疫情停辦的國家祈禱早餐會上午在喜來登大飯店舉行，為人民、執政團隊、總統、國家及世界和平祈禱。牧師周信榮以台語分享「起造信心與盼望的台灣」；牧師戴繼宗以華語分享「專一敬畏的心」。

蔡總統表示，她台語沒有周信榮好、華語不如戴繼宗、英語不如美籍宣教士彭蒙惠，即便如此，敬畏耶穌基督的心是一樣的，戴著這顆敬畏的心為國家做事，確保和平，希望國家可以平安、和諧、繁榮，也希望人民有信仰、有公義、有憐憫的心。

蔡總統說，台灣社會面臨世代差異及所面臨的共同挑戰，作為國家總統，希望秉持公義的心、敬畏耶和華的心，共同為台灣社會來打拚。更重要的是，在大家團結打拚之下，台灣各個領域穩健發展，也讓台灣在複雜的國際局勢中，站穩腳步，持續走向世界，除了持續發展經濟外，政府也進一步擴大福利措施，讓各年齡層的民眾得到更多支持與照顧。

蔡總統指出，未來要面對的挑戰更多，需要大家繼續團結，一起努力，就像今天祈禱早餐會的主題經文一樣，相信透過團結所有的力量，這塊土地上所有人民都能夠擁抱信心一起克服各項挑戰，共享福澤。