快訊

NBA／約柯奇大三元領軍 金塊痛宰太陽25分晉級西冠

台積不談三星仍有火藥味 只說3、2奈米都會領先全球

長照殺人！北巿身障男口鼻封膠帶陳屍家中 老母被帶回偵詢

出席國家祈禱早餐會 蔡總統：願上帝祝福台灣

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統今天上午出席「2023國家祈禱早餐會」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午出席「2023國家祈禱早餐會」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天出席國家祈禱早餐會致詞表示，未來要面對的挑戰更多，需要繼續團結努力。教會是支持台灣社會安定的力量，長期以來為台灣社會奉獻付出，展望未來，一起互相守望，一起在實踐公義的道路上，願上帝祝福台灣。

因疫情停辦的國家祈禱早餐會上午在喜來登大飯店舉行，為人民、執政團隊、總統、國家及世界和平祈禱。牧師周信榮以台語分享「起造信心與盼望的台灣」；牧師戴繼宗以華語分享「專一敬畏的心」。

蔡總統表示，她台語沒有周信榮好、華語不如戴繼宗、英語不如美籍宣教士彭蒙惠，即便如此，敬畏耶穌基督的心是一樣的，戴著這顆敬畏的心為國家做事，確保和平，希望國家可以平安、和諧、繁榮，也希望人民有信仰、有公義、有憐憫的心。

蔡總統說，台灣社會面臨世代差異及所面臨的共同挑戰，作為國家總統，希望秉持公義的心、敬畏耶和華的心，共同為台灣社會來打拚。更重要的是，在大家團結打拚之下，台灣各個領域穩健發展，也讓台灣在複雜的國際局勢中，站穩腳步，持續走向世界，除了持續發展經濟外，政府也進一步擴大福利措施，讓各年齡層的民眾得到更多支持與照顧。

蔡總統指出，未來要面對的挑戰更多，需要大家繼續團結，一起努力，就像今天祈禱早餐會的主題經文一樣，相信透過團結所有的力量，這塊土地上所有人民都能夠擁抱信心一起克服各項挑戰，共享福澤。

早餐 華語 台語

延伸閱讀

【重磅快評】在總統府花園挖呀挖 大小姐開出什麼花

護理陷人力短缺、薪資問題 蔡英文：打造更好的職場

慶祝國際護理師節 蔡總統允諾致力推醫院三班護病比

藍智庫公布最新民調 蔡總統不滿意度高於滿意度

相關新聞

與賴清德合體遭疑台獨惹怒陸網友 霍華德：為傷害到任何人道歉

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）日前與副總統賴清德合體拍攝宣傳片，稱台灣為「country」（國家），遭大陸...

文創法修法三讀通過！黃牛票最重罰50倍 不正方式訂票最重關3年

為抑制黃牛歪風，立法院會今天三讀通過文化創意產業發展法修正案，明定藝文表演票券加價轉售，及以不正當方式取得票券，按票券張...

【即時短評】美中外交高層對話只是一次試探

北京有意與西方修睦，對美國依然抱持評估態度，這次的美中外交高層會談就是一次試探。

蕭美琴駁巴菲特指「台灣是危險地方」 陳建仁挺蕭！

駐美代表蕭美琴反駁股神巴菲特「台灣是危險地方」論調，行政院長陳建仁今早南下高雄主持巡防艦交船典禮對此表示，台灣確實受到很...

侯友宜指槍械應自中央防堵源頭 陳建仁：縣市也要負責

新北市近來槍擊案頻傳，民進黨議會黨團提出譴責，新北市長侯友宜認為是中央防堵源頭的問題，行政院長陳建仁今早對此表示，中央已...

柯文哲證實夜會郭台銘！與郭直言：規則都不清楚還參加比賽

鴻海創辦人郭台銘傳出10日夜會台灣民眾黨主席柯文哲。柯文哲今天證實雙方會面，他也跟郭台銘提到，連國民黨總統徵召的比賽規則...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦