網友惡意留言「滅門吳釗燮」 外交部：已經報案、加強維安

昨天晚上有網友在外交部臉書上留言，揚言將外交部長吳釗燮全家老小全部滅門，外交部表示，今天上午已向警局報案，將相關資料送交警方進行調查，同步加強外交部與吳釗燮維安措施。

外交部表示，5月10日深夜有網友在外交部臉書粉絲頁貼文留言，內容不堪入目，極盡誣蔑，嚴重威脅到吳釗燮及家人的人身安全，外交部11日上午向警局報案，將相關資料送交警方進行調查，同步加強外交部與吳釗燮維安措施。

外交部表示，我國為自由、民主、法治國家，外交部所設社群網路平台，為民眾交流意見的管道，外交部樂見各界人士自由表達意見，但對威脅人身安全、恐嚇、散布不實言論、危及國家安全，及干擾社會秩序的惡意言論，外交部予以譴責，絕不寬貸。