美各州駐台辦事處達15處 外交部：台灣是重要市場據點

台美關係更進一步，外交部北美司司長徐佑典今指出，美國已有14州和關島在台灣設立辦事處，並表示，其中有6個辦事處是在過去3年新設立，或恢復設立，顯示台灣為美國各州選擇拓展亞洲市場的重要據點。

外交部今舉行例行記者會，徐佑典指出，台灣的軟實力及暖實力持續吸引美加等理念相近夥伴擴大與深化與我方合作交流，尤其近來美加兩國在地方層級更相繼以設立在台辦事處等方式，以具體作為展現對台灣貿易投資環境的信心，以及對深化雙方經貿合作夥伴關係的決心。

他指出，不但維吉尼亞州州長楊京（Glenn Youngkin）4月24日至25日率領經貿代表團於訪台時，宣布簽署行政命令設立駐台辦事處，目前該州正在進行後續遴選及設址作業，亞利桑納州駐台辦事處也在今年3月正式啟運，西維吉尼亞州駐台辦事處，也在4月27日盛大辦理開幕剪綵儀式，迄今全美已有14州及關島在台設立辦事處。

他表示，盤點15個辦事處中，有6個辦事處是過去3年期間所新設立或恢復設立，這些駐台辦事處除了有助進一步強化我與美國各州商務關係、創造經貿與投資機會，強化在教育及科學等各項合作之外，更證實台灣為美國各州選擇拓展亞洲市場的重要據點。

而在加拿大方面，徐佑典也表示，卑詩省政府於今年5月5日正式公布在台灣設立貿易暨投資代表辦公室(Trade and Investment Representative office)，指出台灣極具投資潛力，並將台灣列為卑詩省重點出口市場，優先與我在農業食品、潔淨能源與科技、林業、製造業、資通訊產業及生物科技等領域合作，以配合其貿易多元化政策，避免受到全球供應鏈中斷或不穩定的影響。