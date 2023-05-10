快訊

中天新聞贏了！遭NCC決議不予換照、關台近3年 法院今撤銷處分

星宇衰事連環爆！讓百萬網紅進駕駛艙採訪張國煒 恐遭民航局開罰

銀座強盜事件：被捕的假面少年，與日本「暗黑打工」犯罪問題

澄清美國炸台積電說 外交部：斷章取義、刻意誤導大眾

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
立法院外交與國防委員會今報告「近五年我國國際合作發展政策執行項目暨外交部『國際合作及關懷』預算支用情形檢討」，外交部長吳釗燮出席。記者曾原信／攝影
立法院外交與國防委員會今報告「近五年我國國際合作發展政策執行項目暨外交部『國際合作及關懷』預算支用情形檢討」，外交部長吳釗燮出席。記者曾原信／攝影

針對美國台積電嚇阻共軍犯台的說法，外交部長吳釗燮今於立法院受訪時表示是中國認知作戰，並一度針對記者提問表現出情緒。外交部則發出新聞稿再度澄清，稱網路上流傳的內容是斷章取義，實際上美國民主黨眾議員莫頓日前在研討會所言，「只是舉例，不是支持」，也明確指出「這不是最佳策略」。

米爾肯研究所（Milken Institute）日前舉辦全球論壇，美國民主黨眾議員莫頓（Seth Moulton）在小組討論會指出，「應該讓中國清楚知道，如果你要入侵台灣，我們就要炸掉台積電。」外交部指出，近來網路上有流傳抖音影片以聳動標題稱「炸毀台積電遏制大陸：美國政客又動毀台歪腦筋，被當場潑冷水」。

外交部表示，此影片實為斷章取義，明顯刻意誤導大眾，從研討會的實際討論過程可見，莫頓的發言是研討會上討論嚇阻的情境下提出的例子，莫頓在會中提及該說法僅是介紹「一種有趣的說法」，數次強調「只是舉例，不是支持」，他也明確指出「這不是最佳策略」，可見影片曲解原意、刻意誤導，與莫頓實際說法有明顯出入。

外交部並表示，莫頓對台灣十分友好，去年訪台晉見蔡英文總統時，曾公開表示他身為退伍軍人，敬佩台灣人民勇於捍衛自由，也對可以和台灣並肩站在一起感到驕傲，認為流傳中的網路訊息顯然又是一次典型的認知戰作法。

外交部表示，近來國際社會高度關注中國對台海乃至印太地區和平穩定所造成的威脅，尤其台灣在全球供應鏈扮演的關鍵角色，更凸顯台海和平穩定的重要性。為抗衡中國野心，全球民主國家正日益強化合作，我國將持續與美國等理念相近國家密切合作，以務實、可行、負責任的作法，持續捍衛印太區域的和平穩定與繁榮。

外交部 美國 台積電

延伸閱讀

援外政策白皮書何時公布 吳釗燮：應該很快了

台積電來龍科…桃園德龍國小恐廢校？張善政：絕不廢

西門子EDA多項解決方案獲得台積電最新製程認證

稱「炸台積電說」是中認知作戰 吳釗燮不耐：剛回答了

相關新聞

孩子營養與健康不能等 立委促政府提營養午餐專法

近期物價上漲，學生營養午餐是否受影響調漲，受到外界關注，尤其是食安事件頻傳，家長擔心孩子能否吃得健康安心。民進黨立委陳培...

澄清美國炸台積電說 外交部：斷章取義、刻意誤導大眾

針對美國炸台積電嚇阻共軍犯台的說法，外交部長吳釗燮今於立法院受訪時表示是中國認知作戰，並一度針對記者提問表現出情緒。外交...

陳建仁內閣上任100天挨批擺爛 政院：評斷應本於事實

行政院長陳建仁上任滿100天，國民黨立法院黨團今批評，「溫暖內閣」成天擺爛，成為「掉漆內閣」。行政院代理發言人羅秉成表示...

陳建仁內閣100天 朱立倫：沒有溫暖堅韌 只有無情無能

今天是行政院長陳建仁新內閣就職100天，國民黨主席朱立倫今在中常會中表示，陳內閣幾乎是換湯不換藥，還說是溫暖堅韌的內閣，...

對2024總統表態明確 時力自提人選、支持賴清德二選一

2024年總統及立委選舉開跑，時代力量日前舉行黨員代表大會，區域立委預計在5月底內提出首波人選，知情人士透露，時代力量今年會有「明確支持人選」。據了解，時代力量黨主席王婉諭上任後，延攬時代力量前發言人李兆立回鍋擔任秘書長，著手改變中央與地方的選戰節奏與策略，未來將從議題方面主導選戰方向，包括時力長期關注的房市與交通議題，若有其他政黨願意在議題上合作，甚至不排除有合作的可能性。

援外政策白皮書何時公布 吳釗燮：應該很快了

民進黨立委羅致政今天詢問，援外政策白皮書遲未公布，進程遇到什麼阻礙。外交部長吳釗燮說，原版發現援外除外交部在做，還有其他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦