澄清美國炸台積電說 外交部：斷章取義、刻意誤導大眾

針對美國炸台積電嚇阻共軍犯台的說法，外交部長吳釗燮今於立法院受訪時表示是中國認知作戰，並一度針對記者提問表現出情緒。外交部則發出新聞稿再度澄清，稱網路上流傳的內容是斷章取義，實際上美國民主黨眾議員莫頓日前在研討會所言，「只是舉例，不是支持」，也明確指出「這不是最佳策略」。

米爾肯研究所（Milken Institute）日前舉辦全球論壇，美國民主黨眾議員莫頓（Seth Moulton）在小組討論會指出，「應該讓中國清楚知道，如果你要入侵台灣，我們就要炸掉台積電。」外交部指出，近來網路上有流傳抖音影片以聳動標題稱「炸毀台積電遏制大陸：美國政客又動毀台歪腦筋，被當場潑冷水」。

外交部表示，此影片實為斷章取義，明顯刻意誤導大眾，從研討會的實際討論過程可見，莫頓的發言是研討會上討論嚇阻的情境下提出的例子，莫頓在會中提及該說法僅是介紹「一種有趣的說法」，數次強調「只是舉例，不是支持」，他也明確指出「這不是最佳策略」，可見影片曲解原意、刻意誤導，與莫頓實際說法有明顯出入。

外交部並表示，莫頓對台灣十分友好，去年訪台晉見蔡英文總統時，曾公開表示他身為退伍軍人，敬佩台灣人民勇於捍衛自由，也對可以和台灣並肩站在一起感到驕傲，認為流傳中的網路訊息顯然又是一次典型的認知戰作法。

外交部表示，近來國際社會高度關注中國對台海乃至印太地區和平穩定所造成的威脅，尤其台灣在全球供應鏈扮演的關鍵角色，更凸顯台海和平穩定的重要性。為抗衡中國野心，全球民主國家正日益強化合作，我國將持續與美國等理念相近國家密切合作，以務實、可行、負責任的作法，持續捍衛印太區域的和平穩定與繁榮。