陳建仁上任百日 國民黨團下註解：整個內閣在擺爛

行政院長陳建仁上任滿百日，國民黨立法院黨團今（10）日舉行記者會，國民黨立委吳怡玎表示，陳建仁3月底發布施政方針，轉型正義竟比打擊詐騙、毒品和改善租賃等還重要。黨團總召曾銘宗為陳建仁內閣下註解，「閣員狂擺爛，整個內閣在擺爛」。

吳怡玎說，打詐預算不斷編，但詐騙新聞越來越多，蘇內閣打詐經費14億，陳建仁再增加13億元，但近期出現詐騙金額最高的案件「im.B借貸媒合平台詐騙案」，行政院副院長鄭文燦竟到im.B經營人的公司參加酒會，「原來他們跟詐騙集團走這麼近！」

國民黨立委謝衣鳳說，台灣民意基金會針對陳內閣進行4月份滿意度調查，是44.6%滿意，另外美麗島電子報國政民調也是顯示有44.6%滿意，但對於國內整體經濟情況評估負面是65.4%，代表即便是對陳建仁滿意的，還是有高達65.4%的民眾不滿國內經濟現況。

謝衣鳳指出，剛出爐的首季GDP是-3.02%，創下14年新低，因為全球需求疲弱，重摔我國出口表現。當初發現金是國民黨先提出，就是為了救台灣經濟，到底台灣經濟能不能保2，有賴大家共同努力。陳內閣做不到就等國民黨，國民黨有財經內閣，等到提出總統候選人，就會做給台灣民眾看。

曾銘宗開頭便為陳建仁內閣下註解，「閣員狂擺爛，整個內閣在擺爛」。號稱溫暖堅韌的內閣，卻有三件事情超誇張。一是面對年輕低薪冷眼對待，根據去年統計資料，月薪不滿4萬元的達59%，大學畢業生起薪只有31000元，當中有25%低於基本薪資。國民黨提出三個修法草案，包括《公司法》、《證券交易法》以及《中小企業發展條例》，全被民進黨立委封殺。

曾銘宗接著表示，二是勞保財務黑洞快速惡化，2028年將會破產。勞保潛在負債高達11兆，每年淨增加4、5000億，幾百億的撥補猶如杯水車薪；三是面對少子化毫無作為，少子化已衝擊社會經濟發展，成為國安問題，面對少子化問題怎麼解決？

曾銘宗表示，前瞻預算達8400億，當時卻未把少子化納入，是國民黨強力建議才納入，蔡政府也只編了73.8億，只有占前瞻預算的0.88%。前述三個問題都是中長期問題，顯示陳建仁內閣是過渡內閣，上任滿意度不過半，被台灣人民死當。