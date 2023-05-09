台巴邦交穩了！巴拉圭總統當選人擬就職前訪台

我國友邦巴拉圭共和國於4月30日舉行總統大選，由立場親台的紅黨總統候選人潘尼亞（Santiago Peña）拿下勝選。外交部今指出，潘尼亞規劃在8月就職典禮前訪問台灣，據了解，最快6月就可能成行。

巴拉圭總統大選甫結束，外界普遍關心我國總統，或副總統是否出訪巴國8月15日總統就職典禮，不過在此之前，巴國總統當選人潘尼亞則表態，希望能夠在就職前訪問台灣。

外交部今舉行例行記者會，外交部拉丁美洲及加勒比海司司長鄭力城指出，潘尼亞曾在5月5日與蔡英文總統通聯，除了感謝蔡總統的祝賀，也表達有意儘速訪台，與蔡總統會面，盼透過訪問，持續深化兩國的交流與合作。

鄭力城表示，外交部一向歡迎友邦的高層和政要來台訪問，因此也樂於安排巴國總統當選人在就職前來訪，增加兩國之間的友好邦誼，未來如有相關規劃，會適時的對外說明。

據了解，根據現階段規劃，潘尼亞最快6月、7月就回來台訪問。