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影／訪台外交掮客政府以禮相待 呂秀蓮：我心在淌血

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
前副總統呂秀蓮上午出席「台日韓」金三角結盟記者會，號召愛好和平者共同支持。記者杜建重／攝影
前副總統呂秀蓮上午出席「台日韓」金三角結盟記者會，號召愛好和平者共同支持。記者杜建重／攝影

前副總統呂秀蓮今天上午出席「台日韓」金三角結盟記者會，宣布將籌組「Taiwan-Korea WIN-WIN Union」，號召愛好和平者共同支持。她在會中暗諷日前訪台的某些國會議員，來台的目的只是為個人私利，而非真正為和平而努力。

呂秀蓮在致詞時呼籲大家，未來選總統一定要睜大眼睛，因為下屆總統是決定兩千三百萬人存亡關鍵的領導人，選錯了絕對是大災難，這個人必須承受蔡英文總統留下來種種內憂外患。

呂秀蓮話鋒一轉指出，有些美國議員把台灣當成蠻荒之地，說中國要打台灣，要先把台積電毀滅，說台灣每個人都應要有一把槍，說這樣話的人，政府竟還以貴賓接待，由蔡總統親自接待甚至頒獎，「我看到心在淌血」。

呂秀蓮說，台灣只熱衷選舉，卻不知道有多大危機在門口，當全世界關心台灣危機當前，政治人物卻只會喊和平喊口號，政客只擔心自已會不會當選。

呂秀蓮提到，中美目前正在形成一個新關係，台灣是有機會登上國際舞台，但不是請一些外交掮客來台灣「進香」，台灣好比是某些外國國會議員的媽祖廟，來台灣和蔡英文合照就可以回去選舉，但是關起門，有多少交易在進行？呂秀蓮說：我不清楚。

呂秀蓮 蔡英文 議員

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