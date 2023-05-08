民眾黨團呼籲拒絕血汗外送 朝野共推外送專法

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會為外送員爭取勞權，呼籲全民拒絕血汗外送、專法儘速排審，朝野共推外送專法，盼外送平台管理暨從業人員權益保障法能在今年三讀通過。

民眾黨立委賴香伶指出，現行勞動法令未能有效規範外送，只有部分地方政府以自治條例進行管理，但外送員早已遍布全台，現有法令缺乏彈性，且零碎化、勞務關係不明確，難以維護集體勞動權，因此民眾黨團率先提出外送平台管理暨從業人員權益保障法草案，盼各政黨也能跟進推動外送員權益保障。

賴香伶表示，根據審計部「中央政府總決算審核報告」統計，2021年外送員交通違規案件有5萬1703件，較2020年增加3.99％，且2021年外送員涉入交通事故1萬1799件，較2020年增加26.34％。政府應加強監管和立法，強制平台業者提供足夠的職業安全訓練，企業則要擔起社會責任，保護外送員的權益和安全。

賴香伶認為，應該要讓外送員統一適用勞工保險條例、勞工職業災害保險及保護法，規定平台業者為外送員辦理參加勞工保險及勞工職業災害保險，以落實保障。

民眾黨立委邱臣遠指出，根據中經院調查，高達7成外送員因為嚮往工時彈性，選擇加入外送行列，但外送產業缺乏法令保障，衍生許多職災、職安問題，甚至引發薪資糾紛，凸顯外送專法立法的急迫性與重要性。

邱臣遠表示，據台灣勞工陣線2020年統計，近8成外送員每日工時超過8小時，部分外送員因想賺取更多收入，常勉強自己超時工作，平台業者在宣傳上也推波助瀾，變相鼓勵超時工作；外送員為多賺點錢，趕單超速，影響外送員和用路人生命安全。

邱臣遠認為，外送平台提高訂單金額至少要符合最低時薪，呼籲行政院提出對案，以利立法院排審外送專法，建立統一保障。建議政府參考西班牙「騎士法」（Rider Law）推動歷程。

台北市議員陳宥丞認為，目前各個縣市都採自治條例規範，但對於雇傭或承攬的認定基準不同，使得外送員無所適從，如果有專法，除了強制險還會有第三責任險，假如車禍對象是外送員，也能使平台負擔連帶責任，若什麼保障都沒有的話，就形同「弱弱相殘」，指政府不該讓平台在背後爽賺費用，風險卻由整個社會承擔。