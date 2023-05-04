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影／偕妻赴保生大帝平安宴 郭台銘：不要戰爭是我願望

聯合報／ 記者趙容萱劉柏均／台中即時報導
鴻海集團創辦人郭台銘偕妻曾馨瑩在台中元保宮保生大帝平安福宴上逐桌敬酒，受到民眾熱情歡迎。記者趙容萱／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘偕妻曾馨瑩在台中元保宮保生大帝平安福宴上逐桌敬酒，受到民眾熱情歡迎。記者趙容萱／攝影

鴻海集團創辦人郭台銘今晚偕妻曾馨瑩赴台中市北區元保宮，參加保生大帝遶境平安福宴，受到民眾熱情歡迎，郭台銘致詞時用台語說，「叫我阿銘才是親切！」郭台銘說，國泰民安，兩岸和平，不要戰爭，大家共同發展經濟，這是我的願望，也是保生大帝的願望。希望有機會讓阿銘來給大家服務。

郭台銘原計今晚6時30分到元保宮，7時30分到北屯區東光夜市，因受上一個行程延遲，他偕妻曾馨瑩在今晚7時7分抵達元保宮，受到民眾、郭粉夾道熱情歡迎，「總統！」、「凍蒜！」聲不斷，被簇擁進廟參拜。隨後在7時20分抵達福宴會場，廟方宣布開宴，較原訂晚50分鐘。

今天保生大帝遶境平安福宴主桌除了郭台銘夫婦，在座還包括民進黨立委莊兢程，國民黨市議員陳政顯、黃健豪及多個宮廟董事長等。

郭台銘致詞時用台語說，「叫我阿銘才是親切！」台下粉絲大喊「阿銘愛台灣！」，還有人豎母指說「阿銘尚讚」。郭台銘說，他今天參加遶境平安福宴，剛剛賴主委說，保生大帝保佑大家的健康，盼在坐貴賓一生都健康幸福，萬事如意，國泰民安，兩岸和平，不要戰爭，大家共同發展經濟，這是我的願望，也是保生大帝的願望。希望有機會讓阿銘來給大家服務。

台下粉絲對郭高喊「謝謝郭董救台灣」，郭台銘說，我們跟保生大帝學、一樣，要保護台灣，要保護每個人健康，保護賴清德家族、所有家族，保護大家的健康、平安、幸福、和平。

郭台銘夫婦入席後，與在座人士敬酒後，還起身逐桌敬酒，受到熱烈歡迎，由於現場有百桌，郭台銘夫婦到晚間近8時才敬到一半，因此取消北屯區東光夜市行程，在晚間9時許離開元保宮。

鴻海集團創辦人郭台銘偕妻曾馨瑩在台中元保宮保生大帝平安福宴上逐桌敬酒，受到民眾熱情歡迎。記者趙容萱／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘偕妻曾馨瑩在台中元保宮保生大帝平安福宴上逐桌敬酒，受到民眾熱情歡迎。記者趙容萱／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘偕妻曾馨瑩今晚赴台中元保宮，受到民眾熱情迎接。記者趙容萱／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘偕妻曾馨瑩今晚赴台中元保宮，受到民眾熱情迎接。記者趙容萱／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘在元保宮保生大帝遶境平安福宴致詞時用台語說，「叫我阿銘才是親切！」記者趙容萱／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘在元保宮保生大帝遶境平安福宴致詞時用台語說，「叫我阿銘才是親切！」記者趙容萱／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘偕妻曾馨瑩在台中元保宮保生大帝平安福宴上逐桌敬酒，受到民眾熱情歡迎。記者趙容萱／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘偕妻曾馨瑩在台中元保宮保生大帝平安福宴上逐桌敬酒，受到民眾熱情歡迎。記者趙容萱／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘偕妻曾馨瑩今晚赴台中元保宮，受到民眾熱情迎接。記者趙容萱／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘偕妻曾馨瑩今晚赴台中元保宮，受到民眾熱情迎接。記者趙容萱／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘偕妻曾馨瑩今晚赴台中元保宮，受到民眾熱情迎接。記者趙容萱／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘偕妻曾馨瑩今晚赴台中元保宮，受到民眾熱情迎接。記者趙容萱／攝影

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