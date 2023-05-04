影／偕妻赴保生大帝平安宴 郭台銘：不要戰爭是我願望

鴻海集團創辦人郭台銘今晚偕妻曾馨瑩赴台中市北區元保宮，參加保生大帝遶境平安福宴，受到民眾熱情歡迎，郭台銘致詞時用台語說，「叫我阿銘才是親切！」郭台銘說，國泰民安，兩岸和平，不要戰爭，大家共同發展經濟，這是我的願望，也是保生大帝的願望。希望有機會讓阿銘來給大家服務。

郭台銘原計今晚6時30分到元保宮，7時30分到北屯區東光夜市，因受上一個行程延遲，他偕妻曾馨瑩在今晚7時7分抵達元保宮，受到民眾、郭粉夾道熱情歡迎，「總統！」、「凍蒜！」聲不斷，被簇擁進廟參拜。隨後在7時20分抵達福宴會場，廟方宣布開宴，較原訂晚50分鐘。

今天保生大帝遶境平安福宴主桌除了郭台銘夫婦，在座還包括民進黨立委莊兢程，國民黨市議員陳政顯、黃健豪及多個宮廟董事長等。

郭台銘致詞時用台語說，「叫我阿銘才是親切！」台下粉絲大喊「阿銘愛台灣！」，還有人豎母指說「阿銘尚讚」。郭台銘說，他今天參加遶境平安福宴，剛剛賴主委說，保生大帝保佑大家的健康，盼在坐貴賓一生都健康幸福，萬事如意，國泰民安，兩岸和平，不要戰爭，大家共同發展經濟，這是我的願望，也是保生大帝的願望。希望有機會讓阿銘來給大家服務。

台下粉絲對郭高喊「謝謝郭董救台灣」，郭台銘說，我們跟保生大帝學、一樣，要保護台灣，要保護每個人健康，保護賴清德家族、所有家族，保護大家的健康、平安、幸福、和平。