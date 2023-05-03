北市議員吳志剛3周內5度幽會熟女 再度被爆緋聞…上午神隱中

國民黨前主席吳伯雄的51歲次子、現任台北市議員吳志剛，再度爆緋聞。吳志剛不僅和櫃姐張女仍保持聯絡，還被週刊直擊有新歡林女，3周內5度幽會，媒體聯絡吳志剛，但均無回應。

吳志剛已婚，育有3女，「鏡週刊」報導，北市議會上月12日開議，吳志剛21日質詢前，下午2時被目擊開車至北市辛亥路一棟舊公寓，接了一名身材姣好的短髮熟女，接著兩人前往距離僅300公尺外的一棟住宅大樓，兩人在該大樓待了約2小時，吳志剛送對方回家再回市議會。

2017年吳志剛曾遭爆為偷吃櫃姐張女，當時和吳伯雄關係一度降至冰點，週刊也爆料，吳志剛和櫃姐張女仍保持聯絡，互動仍相當頻繁，3月31日及4月14日，都和櫃姐先吃午餐或逛街，結束後再接新歡熟女到大樓幽會。媒體上午聯絡吳志剛，但吳均未接電話、或回LINE訊息。