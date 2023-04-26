【專家之眼】陸啟動貿易戰 或正中民進黨下懷

中國大陸商務部日前突然宣布，將對台灣進行貿易壁壘調查，由於我國違反WTO規範明確，陸方極有可能啟動報復措施。對亟欲降低對大陸市場依賴、又不想主動出擊的民進黨而言，有如撿到槍，勢必跟進提出反制措施，加速產業去中化。

民進黨在野期間，就長期批評兩岸簽訂ECFA等協議讓台灣經貿過度依賴對岸，將所有的雞蛋都放在同個籃子裡，稱馬英九是「親中賣台」，認為此為台灣的國安危機。

2010年兩岸簽署的《海峽兩岸經濟合作架構協議》(簡稱ECFA)，依據經濟部統計，以我國海關統計估算2010年至2022年間我國對中國大陸出口早期收穫貨品累積減免關稅金額達98.37億美元；相對的，我國自中國大陸進口早期收穫貨品累積減免關稅金額僅9.81億美元，兩者金額逾十倍。即使我方獲益程度明顯高於陸方，也被解讀成「糖衣毒藥」，會導致台灣過度依賴中國大陸。

民進黨執政後，為降低對大陸市場的依賴，用盡所有資源推動新南向政策，效果相當有限，兩岸貿易依存度高問題並沒有改善。根據兩岸經濟統計月報統計資料，2016年對大陸的出口金額占台灣總出口金額的40.1%，之後不減反增，2020年創下歷史新高的43.9%的驚人紀錄，後來因疫情等因素才有所下滑，2022年仍有38.8%，讓蔡英文臉上無光。

兩岸政治關係惡化，經貿關係影響相當有限，甚至還更加密切，主要是因為兩岸在產業上，歷經數十年的發展，已經建立互惠互利的供應鏈關係，不易因政治的干擾而受到破壞。民進黨政府不滿這樣的現狀，卻也不敢直接阻撓兩岸的合作體系。2020年ECFA生效屆滿10年時，心中期待中共片面終止，還矯情的呼籲陸方，不希望中國大陸因政治因素中止ECFA，造成雙方損失及破壞兩岸關係。

川普總統為「新現實主義」的忠實信徒，強調「中國威脅論」，開啟貿易戰抑制大陸的發展；繼任的拜登總統該思維仍受歡迎，近期美國財政部長葉倫即表示，在美中關係當中，國家安全問題是「重中之重」，美國在追求經濟利益的同時，不會在國家安全上妥協。

近年來蔡英文跟隨美國主流價值，呼應美國主流的論點，大談中國的經濟脅迫已經衝擊台灣的經濟安全，並批判大幅在大陸投資的台商，為了個人的利潤，忽視台灣面臨的風險。若北京當局發動貿易戰，民進黨將不顧台灣的產業整體利益，祭出強烈的反制措施，加速供應鏈去中化，促使產業「脫鉤」（decoupling），計畫進一步切斷兩岸經濟臍帶。

鳳梨經驗給了民進黨很大的鼓勵，鳳梨為台灣重要的銷陸的農產品，2019年出口金額創6千5百萬美元紀錄，占總出口的96%，中國大陸海關總署於2021年2月26日，以查獲檢疫性有害生物為由，從2021年3月1日起暫停台灣鳳梨輸入大陸，當年出口僅剩5百萬美元。轉以「民主鳳梨」為口號，成功擴大日本市場，出口金額2千3百萬美元，年成長655%，占總出口的60%，2022年持續成長達84%。

殊不知，鳳梨係開發新市場的極少數的成功案例，且去年出口日本鳳梨金額，也不及銷陸高峰的四成(38%)。大陸暫停進口的其他農產漁產品如鳳梨釋迦、石斑魚與柑橘類水果等，至今仍難以找到替代的出口市場。

執政黨為其政治利益，追隨美國作法，以經濟安全為由，激進抗中真能保台?