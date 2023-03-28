【專家之眼】台灣與宏都拉斯斷交 下一個可能是它

上周日我外交部正式宣布，即日起與中美洲宏都拉斯國斷交。此乃蔡英文上台不到七年的第9個斷交國，也是吳釗燮外長任內斷交的第7國，使得我邦交國由22國減至13個。

若與馬英九時期相比，八年任內只與非洲甘比亞斷交，而當時是對方主動，且北京並未立刻與之建交，可見這是該國的單方面行為。因為當時兩岸關係和諧，就算有邦交國有意轉向，都遭北京勸阻，以避免因此傷及兩岸關係，這與當前的情勢大相逕庭。當時綠營曾因此而批外交崩盤，並要求時任外交部長林永樂下台。如今，情況更加嚴重，吳釗燮部長是否應該知所進退？

其實，外交部上下盡責努力，確實不忍苛責。但當前台灣外交的困境，主要是因台獨的政策錯誤，以至於將帥無能，就算累死三軍，也無力回天。如今兩岸緊繃，蔡英文還要訪美，北京當然不會坐視不理。再比較馬英九當年過境美國的情況，他還到哈佛大學演講，北京根本毫無反應，可見其差異。

尤其，美方還通過「台灣友邦國際保護及加強倡議法」，簡稱「台北法案」，顧名思義就是要確保我方與邦交國的關係。此次，美國政府還派了拜登的特別顧問陶德（Christopher J. Dodd）到宏國企圖挽救，但結果不利，只表示尊重宏國決策。

此外，位於宏國的美國空軍基地帕馬洛拉（Palmerola），乃美國在中南美洲的最後一個軍事基地，同時宏國也是華府打擊拉丁美洲毒品問題的重要據點。相對的，自2017起，中南美洲至少有21個國家與中國簽署了「一帶一路」合作備忘錄，中國勢力大舉進入美國後院，而美方也只能望洋興嘆，確實證明美中勢力的消長，與美方對台灣支持的力道有限，台灣真當自保。

繼之，下一個極可能是南美洲的巴拉圭。由於該國四月份將舉行大選，反對黨又已言明，若勝選將與大陸建交。屆時蔡英文是否能夠在八月份參加該國新總統就職，再藉機過境美國，可能都成泡影。

或謂宏國獅子大開口，台灣難以滿足其需索。其實，無底洞才是最大的問題，因為事後情勢難料，要以這種方式與北京博弈，自然如卵擊石，相形見絀。若這種情況繼續發展，我方未來可能都找不到邦交國來過境美國。由此可見，政府若不改弦更張，台灣的外交情況只會更加惡化。