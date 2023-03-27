【專家之眼】駭人聽聞的新加坡公務員薪事：比較台灣

新加坡的文官制度獨具特色：恩極恩而威極威。正因為這樣，使得新加坡從建國時1965年的人均GDP 516美元，暴漲到2021年底的7萬2794美元，其進步之快，放眼當今世界，無國出其右。我們就來看看新加坡政府如何運用公務員。

其一，看光光。新加坡政府每年都會發給所有公務員一本日記，隨身攜帶，記下自己每天的公私活動，一旦查出造假，立即處罰，沒有特權，沒有例外。日記本印有頁數、年月日和宣誓詞。公務員必須向主管官員宣誓日記內容完全屬實，否則甘受嚴厲處分。這麼做的「好處」是，公務員每天做什麼事，接觸什麼人，誰值得培養，政府一目了然，也因此沒人敢偷懶，沒人敢貪汙。

其二，新加坡所得替代率為0，而台灣的舊制替代率72％，新制60％（在年資35年的情況下）。都說新加坡的所得替代率有三成，這種說法不對。原因是李光耀極力反對社會福利，只給單一薪俸，也不給退休金，所謂的退休金全部來自於公務員每月上繳的中央公積金。也就是說，新加坡公務員是「自己養」，與台灣公務員「國家養」大不同（儘管新制大不如前，但還是國家養）。

其三，退休保障慘不忍睹：正因為新加坡人（含公務員）都是自己養，而公積金通常不夠用。根據新加坡人力部長楊莉明在2019年的說法，全新加坡有74％的公積金儲戶，每月領取不足500新幣（約台幣1萬1415元），這就導致了新加坡老人只能延後退休。據統計，新加坡65歲以上人口勞動參與率達到32.9%（2021年），而台灣「才」9.2％（2021年），這是為什麼我們去到新加坡會看到很多老人仍在工作的主因。

其四、極不公平的薪酬設計。新加坡公務員年薪最高200萬新幣，而底層公務員，例如MX13級的月薪才3192新幣，兩者相差57.43倍。台灣公務員薪水最高總統月薪51萬台幣，最低委任一職等月薪3萬4470元台幣，兩者相差不過14.8倍。新加坡公務員可以分為政務官、行政官（分為特級和超級）、普通公務員三類。為了吸引所謂的「精英」，新加坡政府祭出讓人側目的高薪，例如總理年薪220萬新幣，最頂級的行政官（MR1級）年薪176萬新幣，初級行政官（MX9級）年薪也有20-26萬新幣。

政務官和行政官只占公務員總數的2％，其他98％的普通公務員平均月薪只有4200元新幣（根據《Glassdoor》所做調查），明顯低於新加坡所有勞動力的平均月薪5783元新幣（根據《ResumeWriter.SG》的資料庫）。換言之，98％的新加坡公務員蒙受不公平的待遇。這種制度設計不得不讓人懷疑，拿高薪的公務員是在為特定人的利益服務還是為所有新加坡人？

其五、微罪重罰。例如有位獄警只因收受罪犯的15元新幣，替犯人買了一包煙，就丟了工作，坐了三個月的牢，公積金也遭充公。這就是新加坡公務員幾乎沒有腐敗的原因，因為犯罪成本太高，何況，到處都有老大哥的身影，例如根據英國 Comparitech 報告，新加坡目前已裝設10萬8981支監視器(CCTV)，位列全球監視器密度最高的國家之一。

其六，自己的錢自己不能作主。目前，新加坡人高達37％的薪資都被政府給轉到公積金，這些錢形同被政府扣留。雖說公積金是個人儲蓄，但怎麼用，全部政府說了算。即使過了55歲（這一年，公積金的退休帳戶才開啟），想一次提領也不行，只能在65歲之後按月提領。這就是前新加坡副總理杜進才說的：「令人厭惡的是：政府不只花用人民的積蓄，還指示人民如何花用自己的積蓄，這就是問題的癥結」。

其七，公積金假公濟私？對個人來說，公積金是自己一生的血汗，但對新加坡政府來說，公積金卻是一座自己的金山，儲戶無從過問。新加坡政府從不擔心缺錢，因為新加坡政府掌管著5440億新幣（2022年底）的公積金，對於這樣一筆只需支付低息，而且永不枯竭的存款，用途可多了，能產生的投資報酬和影響力可也嚇人。問題是收益如何分配？要是虧了算誰的？這些問題，儲戶管不著。從這個角度看，政府是不是「假公濟私」呢？

正因為薪資低、要求高、壓力大，所以，新加坡公務員每年的離職率都在6％左右，2021年更創下十年來的新高9.9％，這才有2022年普通公務員加薪5- 14％的舉動，而上次加薪是在2014年。然而，新加坡2014年之後的這幾年，GDP可是每年3-4％增長，怎麼過了8年才加薪，這不是欺負人嗎？