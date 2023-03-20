【專家之眼】沒想到新加坡公務員這麼慘：比較台灣

中央社前駐新加坡記者唐佩君引用過來人的話形容新加坡公務員這份差事是「三不一沒有」：不考試、不是鐵飯碗、不排資論輩，且做不到高官，就沒有高薪，所說雖是事實，但未得全貌，也不夠深刻。

根據國際透明組織，新加坡是全世界最清廉的國家之一；根據瑞士洛桑管理學院的全球競爭力報告，新加坡的全球競爭力位居全球前列，而且還是名列前茅的富有國家。新加坡從無到有，最大的功臣無疑是新加坡政府從上到下的文官。那麼，新加坡政府是如何對待自己的功臣的呢？

其一，兩套標準：人口只有600萬的新加坡總理年薪220萬新幣（目前1新幣兌換22.83元台幣），薪資位居所有國家首長中的第一名，而且，遠超過美國總統的40萬美元。然而，能領到高薪的公務員卻只有總理、總統、副總理、部長、常務秘書這些極為少數的超級公務員，其他絕大多數公務員的薪資竟然低於同性質的私人企業員工的薪資。

根據網站《Glassdoor》的資料庫，新加坡公務員2023年的平均月薪只有4200元新幣，根據另一個資料庫《World Salaries》，公務員平均月薪更少，只有2466元新幣，而2022年新加坡居民總收入的中位數高達5070新幣。以這樣的薪資，要生活在全世界物價最高的地方，這得多節儉啊！新加坡高官不成比例的高薪，而一般公務員卻是低於全國平均薪資，這是怎樣的制度設計邏輯呢？

其二，壓力大：相較於台灣的公務員，新加坡公務員壓力大得多，從早忙到晚，還沒見過在上班時間買菜、理髮、晚到早退的。此外，新加坡的公務員若遭到投訴，後果很嚴重，小到影響考績，大到遭到開除，不像台灣真的是鐵飯碗，除非有重大過錯，否則可以等著退休。

其三，「被迫」上進：新加坡政府為了使公務員能因應時代變遷、開發他們的腦力，要求所有公務員每年年初都得跟主管討論新的一年該上哪些課，每年100個小時，其中60%與本身職掌相關，40%則有關工作效率的提昇。相較之下，台灣的公務員則只要完成10個小時的學習時數即可。

其四，無隱性薪資：新加坡的公務員除了正式薪酬之外，沒有額外福利，即使是高官，卸任後也沒退休金或禮遇，適用全體一致的社會保障，也就是中央公積金。李光耀曾說：「所謂高薪養廉，就是政府支付部長一定薪金，讓他們靠這份薪水打點自己的一切。」如果新加坡的超級公務員都只有單一薪俸，一般公務員就更不用說了。相反的，台灣的公務員的隱性薪資很多，例如結婚補助、生育補助、子女教育補助、喪葬補助、急難貸款、房屋貸款、消費性貸款…等等，福利好好。

其五，須申報財產：所有新加坡公務員每年都必須申報財產，除了不動產、存款、股票、債券投資收入需要申報之外，債務、一定價值以上的珠寶首飾、古玩、家用設備等也要申報。此外，申報人的配偶、受撫養親屬的財產狀況，也得一併申報。相較於新加坡每個公務員都要申報財產，台灣的申報範圍則小得多。根據監察院的資料，111年申報財產的公職人員才9897人，而依銓敘部統計，110年底全國公務人員共36.3萬名。換言之，只有2.7％的公務員需要申報，其他都不需要。

正因為新加坡一般公務員的待遇不怎樣，所以，每年約有6%的公務員離政府而去，也就不難理解了。