【專家之眼】摧毀台灣晶片產業 無知自私恐怖情人

媒體報導曾在美國川普政府擔任國家安全顧問之歐布萊恩(Robert O’Brien)，日前在美國智庫蘇凡中心(Soufan Center)所舉辦全球安全論壇中，公開表示假若中國大陸入侵並占領台灣，美國將摧毀台灣半導體產業設施，以免其落入北京手中，讓其掌握全球高科技積體電路產能，進而掌控全球經濟。

許多政治評論者與軍事觀察家都將歐布萊恩觀點，視為承接或是呼應去年11月美國陸軍戰爭學院學報《戰略要素》(Parameters)，由Jared M. Mckinney與Peter Harris兩位軍事戰略學者共同撰稿，以《覆巢：阻嚇中國入侵台灣》(Broken Nest: Deterring China from Invading Taiwan)為題之專稿；但實際上兩者理念差距甚大，不能混為一談。

其中前述《覆巢：阻嚇中國入侵台灣》係主張由台北以台積電作為籌碼，運用寧為玉碎不為瓦全策略，針對北京對台動武實施戰略嚇阻，威脅不惜搞到魚死網破地步，讓北京理解到兩岸衝突最後在政治、經濟以及戰略上所需付出代價，實為其不可承受之重。此乃仿效二次大戰瑞典威脅自行摧毀其鋼鐵生產設施，以便嚇阻納粹德國換取決不入侵承諾；因此為使北京避免入侵台灣變成竹籃打水全部落空，以便維繫兩岸和平穩定狀態。

但歐布萊恩思維卻是更加極端，其所主張手段完全不是由台北提出威脅要以焦土抗爭手法來嚇阻入侵；而是在無力阻止北京佔領台灣後，由美國運用軍事手段摧毀台灣積體電路產業製造設施。同時目標涵蓋範圍亦從台積電擴大到整個台灣晶片製造業產能，對比《覆巢：阻嚇中國入侵台灣》稿件內容來說，歐布萊恩所倡議方案，其實相對強硬，但卻充分顯露出許多思維盲點。

嚴格來說，《覆巢：阻嚇中國入侵台灣》兩位作者並不理解兩岸矛盾之本質，更是高估台灣半導體產業在北京戰略算計過程所具地位。2022年12月23日國台辦就直接點破台灣半導體產業並非北京追求兩岸統一主要因素，早在台灣建立積體電路製造產業前，此項政策方針就已經存在；因此威脅要摧毀台灣半導體產業，對於北京來說根本就無法產生任何嚇阻效用。

轉過頭來檢視歐布萊恩觀點，其將台灣半導體產業比擬為二次世界大戰時期，當法國臣服於納粹德國後，英國首相邱吉爾所下令斷然摧毀之法國海軍艦隊；此因當時法國海軍艦隊被視為足以影響同盟國與軸心國軍事對峙，造成戰略天平偏移之重要砝碼。

但歐布萊恩卻顯然就是忽視國際現實與法理；依據國際法理來說，假若在兩岸衝突時，美國在旁袖手旁觀，未曾直接參與軍事對抗共軍入侵台灣行動，卻在此時動用軍事武力摧毀台灣積體電路產業設施，不論對兩岸任一政權掌控台灣來說，在國際法理上，若是師出無名，任意去摧毀其他國家經濟生產設施，怎有可能不被視為侵略行為？在國際法理上豈能站得住腳？

其次就更必須嘲笑歐布萊恩完全不理解經濟最基本法則，台灣積體電路製造產業雖然體質堅強產能極高，但就製造業生產要素分析，整個積體電路產製過程，其中包括原料、技術、資料數據、生產機具、作業人員、工序與環境控制等要素，甚至還要再加上前述產製過程所需之專利授權，只要有任何環節存在缺失，就會使產製過程毛病百出，最終產品良率嚴重下降。

但若是理解台灣積體電路製造業整體生態，其實就會注意到前述生產要素，還有許多環節還是要靠境外產業支持與配合，所以就算北京跨越海峽入侵，所有台灣晶片產業設施完整無缺落入手中，只要美國後續對台實施禁運與技術抵制，確實還是有機會癱瘓整個台灣晶片產業作業能量。

美國現在不斷鼓動許多盟友，靠著技術封殺與輸出管制措施，希望廢掉中國大陸晶片製造業武功，難道歐布萊恩完全忽視此等作為，非要採取暴力手段摧毀台灣晶片產業設施，才能讓其放心嗎？而且就算台灣晶片產業設施完整無缺，只要封殺市場，其實就可扼殺整個產業發展，目前美國不斷在全球封殺華為各處市場，難道歐布萊恩都忘記此種策略，而只能滿腦子動用武力摧毀台灣產業設施嗎？

面對此種「我若得不到，你也別想得到」之「精神病態型人格」(psychopathic personality)，真是讓人想到戀人分手後，恐怖情人用硫酸潑到對方臉上行為。假若從此觀點出發，美國是否會在共軍攻佔台灣前，使用武力摧毀台灣民生設施影響社會穩定，以便增加中共掌控台灣難度，絕非不可想像之事。假若曾任國家安全顧問戰略謀士，顯現出視野短淺、思維粗糙與品格低劣，真是讓人笑掉大牙！

最後必須質問歐布萊恩，美國亦有晶片製造產業，韓國亦可能隨時面對北朝鮮入侵，韓國政府高層是否也該擔心駐韓美軍亦有相同焦土計畫？近年來台灣社會浮現疑美論，若以所羅門王在兩個母親前判定小孩歸屬之智慧，觀察歐布萊恩倡議摧毀台灣積體電路產業，其實就可看出誰對台灣是虛情假意，而誰會更關切台灣鄉親與社會福祉！