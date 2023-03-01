【專家之眼】為何福利國家比資本國家更具制度優越性？

鑑於國人對於福利國家有著嚴重誤解，這篇文章就來討論福利國家與資本國家的差別。這世界上的福利國家有好幾個，例如丹麥、荷蘭、芬蘭、瑞典，但因為作者在德國讀書，對德國有一點熟，所以，福利國家就以德國為例。至於不怎麼贊成社會福利，強調「天下沒有白吃的午餐」的資本主義國家，就以夙負盛名的美國為例。那麼，哪一種制度對國家發展比較有利呢？徘徊不前的台灣該以誰為師呢？本文就從幾個角度來觀察和比較。

第一，誰較能促進社會流動？不看其他的社會福利，單看教育支出，德國學費從小學到大學都是免費（外國人也是免費），而且品質不輸給美國名校。因此，只要有能力，每個人都可以讀大學，藉此向上流動；而美國學費卻是高得嚇人，不包含食宿、交通等，耶魯大學光是一年學雜費就要6萬2250美元，公立大學也要2萬7330美元。試問，有多少人讀得起？上不了大學，又如何向上流動？據統計，2022年，全美有4350萬大學生申請助學貸款，平均每人負債3萬7574美元，其中很多人一輩子都還不清，又哪裡來的翻身呢！因此得出，社會福利促進了社會流動，資本國家則有礙社會流動。

第二，福利國家會拖垮財政嗎？兩者沒有必然關係。財政問題取決於稅制良莠以及預算的使用分配是否得當，而無關本身是否是福利國家。德國作為全世界第一個福利國家，從1883年開始算，實施一百多年了，再講一次，實施一百多年了，福利越來越好，不但沒被吃垮，甚至還有財政盈餘。

根據德國聯邦統計局的數據顯示，德國從2012年起，連續8年財政盈餘（若非疫情，應該還將盈餘下去），2018年甚至盈餘624億歐元（約2.184兆台幣），儘管德國的社會福利包山包海；相反的，福利不多的美國已經連續20年財政赤字了。就以2022年來比較，美國財政赤字率為5.4%，而德國才2.6%。很明顯的，社會福利不會拖垮財政。

第三，社會福利是在養懶漢？為了鞏固階層，反對社會福利的人汙名化社會福利是在養懶漢，是在給國家扯後腿。那麼，我們就來看事實，讓數據說話。根據全球經濟指標(Trading Economics)的資料顯示，就勞動參與率(Labor Force Participation Rate)來講，台灣的勞動參與率才59.17%(Jan/23)，美國62.4%(Jan/23)，而德國高達79.8%(Sep/22)，福利最好的德國的勞動參與率反而遠遠高過非福利國家。

可見，社會福利不只不是在養懶漢，反而是促進就業。這當中是箇什麼道理呢？相信很多人一時都想不通。其實也不難，沒有錢，連出門都有困難，怎麼找工作？而政府給了失業者錢，失業者就能接受訓練，出門找工作，難道這不是促進就業，促進經濟發展嗎？

第四，只有窮人才享受到福利嗎？對福利國家有疑慮的人都以為，福利只是在救濟窮人，而自己有工作，待遇很好，有車有房，根本不會用到，有這種想法就是被洗腦了。試想，有錢人就一定不會破產嗎？當然沒有這回事，雷曼兄弟不就破產了嗎？請了保鏢的有錢人就一定安全嗎？當然不是。事實上是每一個國民都能受益於社會福利，而濟貧也不過是整體社會安全網的一小部分而已。正因為德國的社會福利做得很好，所以，德國的治安優良在世界來算名列前茅；發生在德國的槍聲、罷工、示威遊行，在全世界來看，也算少的。

第五，沒福利的國家的稅負就比較輕嗎？台灣不是福利國家，稅負就比較輕嗎？要比較才知道。儘管台灣政府自稱「簡政輕稅」，要騙誰呢？就以個人綜合所得稅來說，德國福利包山包海，稅率最高也就是45％；而美國37％，台灣卻高達40％，難道台灣的福利會比美國好嗎？其實，稅的高低沒有絕對意義，只要國民有被照顧到，稅高一點都沒有關係。然而，台灣的稅負並不輕，福利卻微乎其微，這不正說明了台灣政府的無恥嗎？

第六，有錢才能辦社會福利嗎？台灣沒有錢，所以台灣辦不起社會福利，這又是藉口。要不要辦社會福利，不取決於口袋深淺，而取決於政府要不要做，何況，現在的台灣也不窮。美國比德國有錢多了，就是不辦；2022年，立陶宛的人均GDP只有2萬4032美元（台灣則是3萬2811美元），但其人民一年有28天帶薪假；12年免費義務教育；婦女自懷孕第三個月起有連續465天的假期；每個小孩從出生到18歲每個月有73.5歐元（約2425元台幣）津貼、失業給付9個月，並得延長2個月…。

福利國家要能可持續有一個前提要件，那就是有一個誠實、守法、不被收買的文化土壤，否則，再好的制度都要崩潰，就像希臘一樣。