【專家之眼】美國內政攻守忙 中國氣球好藉口

今年以來的美國黨政新聞,令人目不暇接。先是從拜登的德州住家,也發現有擔任副總統期間的機密檔案;緊接著聯邦預算審查的困局、舉債天花板調整,一路揭開了2024大選年的前期攻防戰。

而前總統川普的人氣一路不墜,只剩在上個月底宣布投入大選之後,馬上要開始的黨內初選與時間表。雖然川普欽點支持的參選人,在2022年期中選舉的斬獲並不佳;但與其交好的共和黨極右派眾議員,卻在眾議院院長的選舉,大顯神威,讓議長麥卡錫的登基之路,連番經過14回的艱辛票決!

不僅創下眾議院議長選舉難度的歷史新紀錄;其投票累計次數,更直逼過去二個世紀以來的教宗選舉!由主教會議選出教皇的投票次數,平均歷時13回。

拜登總統與麥卡錫議長的公開交手,從預算案的刪減談判到政府關門,雖然都展示出十足的誠意,彼此都了解這一刀,砍或不砍的嚴重傷害!一方面,立即影響到美國經濟復甦與國防裝備升級的可能,尤其在俄烏戰爭已經陷入持久戰;其次,一旦今年年中聯邦政府因為舉債上限而爆表,如果再次被迫關門,屆時美國國債信用評等的降級,立即衝擊到的將是全球金融市場的穩定。

更驚人的是,上周末面對從遠處飄來的中國探測氣球,拜登總統在消息傳出之後,立即責成軍方提出完整的監控計畫與處置建議;而議長麥卡錫則以推特發言,”China’s brazen disregard for U.S. sovereignty is a destabilizing action that must be addressed, and President Biden cannot be silent.” ,「拜登總統不能坐視不管中國對美國主權的侵犯」。

自氣球事件以來,議長麥卡錫接連在其推特版上發言,連二日指控,先是在事件發生的隔天說:拜登總統棄守南方邊界在先,任令拉美非法移民如潮水般湧入美國各城市,讓內陸城市也都成了邊界。緊接著的又一天,更說:” First Biden refused to defend our borders. Now he won’t defend our skies.,「現在又不設防的讓中國探測氣球,長驅直入。」

有趣的是,就在各方紛紛探問美國揭發氣球的政治目的;但此刻的拜登總統則已然被困,從聯邦預算刪減的重開談判、聯邦舉債上限的調整,和在其德拉瓦州住家內被發現的機密檔案。更可怕的發展,就是民主黨三位議員,接續被新任議長逐出情報委員會,瞬間讓兩黨互動與府會關係走向徹底撕裂。

蜀道本難行,華府忙救火!當氣球被美國以最先進的戰機擊落,現下的演變,彼此都不給對方下台階使;遑論是一度最被期待的中美防撞護欄啊!而2009年金融大海嘯的當時,全球金融信心的扶持,最需要有中美聯手出擊和由中方來吸納大半的風險!如今,都因著俄烏戰爭之後,俄國央行與富豪在全球資產被沒收,也再無對於企業財產的維護信任了。

何況,就連三位民主黨議員被逐出情報委員會,也未見到能有緩解的機會;美國極右派勢力於對內、對外的劃分敵我、清除異己,已然成局,也只會越演越烈的。往下,在本周二由拜登總統到訪國會,在參、眾議院的聯席演說,才是此際美國政治博弈的重頭戲啊!

因此,面對預算赤字和稅制改革已全面被封住,此際中、美戰略對話的開啟,再無對美國國內政治的拉抬與全球外交持穩,有任何操作槓桿和利用價值。