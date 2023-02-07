【專家之眼】美國內政攻守忙 中國氣球好藉口

今年以來的美國黨政新聞，令人目不暇接。先是從拜登的德州住家，也發現有擔任副總統期間的機密檔案；緊接著聯邦預算審查的困局、舉債天花板調整，一路揭開了2024大選年的前期攻防戰。

而前總統川普的人氣一路不墜，只剩在上個月底宣布投入大選之後，馬上要開始的黨內初選與時間表。雖然川普欽點支持的參選人，在2022年期中選舉的斬獲並不佳；但與其交好的共和黨極右派眾議員，卻在眾議院院長的選舉，大顯神威，讓議長麥卡錫的登基之路，連番經過14回的艱辛票決！

不僅創下眾議院議長選舉難度的歷史新紀錄；其投票累計次數，更直逼過去二個世紀以來的教宗選舉！由主教會議選出教皇的投票次數，平均歷時13回。

拜登總統與麥卡錫議長的公開交手，從預算案的刪減談判到政府關門，雖然都展示出十足的誠意，彼此都了解這一刀，砍或不砍的嚴重傷害！一方面，立即影響到美國經濟復甦與國防裝備升級的可能，尤其在俄烏戰爭已經陷入持久戰；其次，一旦今年年中聯邦政府因為舉債上限而爆表，如果再次被迫關門，屆時美國國債信用評等的降級，立即衝擊到的將是全球金融市場的穩定。

更驚人的是，上周末面對從遠處飄來的中國探測氣球，拜登總統在消息傳出之後，立即責成軍方提出完整的監控計畫與處置建議；而議長麥卡錫則以推特發言，”China’s brazen disregard for U.S. sovereignty is a destabilizing action that must be addressed, and President Biden cannot be silent.” ，「拜登總統不能坐視不管中國對美國主權的侵犯」。

自氣球事件以來，議長麥卡錫接連在其推特版上發言，連二日指控，先是在事件發生的隔天說：拜登總統棄守南方邊界在先，任令拉美非法移民如潮水般湧入美國各城市，讓內陸城市也都成了邊界。緊接著的又一天，更說：” First Biden refused to defend our borders. Now he won’t defend our skies.，「現在又不設防的讓中國探測氣球，長驅直入。」

有趣的是，就在各方紛紛探問美國揭發氣球的政治目的；但此刻的拜登總統則已然被困，從聯邦預算刪減的重開談判、聯邦舉債上限的調整，和在其德拉瓦州住家內被發現的機密檔案。更可怕的發展，就是民主黨三位議員，接續被新任議長逐出情報委員會，瞬間讓兩黨互動與府會關係走向徹底撕裂。

蜀道本難行，華府忙救火！當氣球被美國以最先進的戰機擊落，現下的演變，彼此都不給對方下台階使；遑論是一度最被期待的中美防撞護欄啊！而2009年金融大海嘯的當時，全球金融信心的扶持，最需要有中美聯手出擊和由中方來吸納大半的風險！如今，都因著俄烏戰爭之後，俄國央行與富豪在全球資產被沒收，也再無對於企業財產的維護信任了。

何況，就連三位民主黨議員被逐出情報委員會，也未見到能有緩解的機會；美國極右派勢力於對內、對外的劃分敵我、清除異己，已然成局，也只會越演越烈的。往下，在本周二由拜登總統到訪國會，在參、眾議院的聯席演說，才是此際美國政治博弈的重頭戲啊！

因此，面對預算赤字和稅制改革已全面被封住，此際中、美戰略對話的開啟，再無對美國國內政治的拉抬與全球外交持穩，有任何操作槓桿和利用價值。