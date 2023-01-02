【專家之眼】倉甚虛，財貨有餘：超徵的稅收該花在這兒

老子說：「大道甚夷，而民好徑。朝甚除，田甚蕪，倉甚虛；服文綵，帶利劍，厭飲食，財貨有餘，是謂盜夸」。這句話翻成白話：「大路明明很好走，可是人們偏偏不喜歡走正道。朝廷很是宏偉，田地都荒蕪了，人民的口袋空空。統治者穿著亮麗的衣裳，以嚴刑峻罰來威嚇人民，統治者本身吃得飽飽的，還有很多金玉、布帛、粟米，這樣的統治者就是強盜頭子。」那麼，今天的統治者算不算強盜頭子呢？

根據財政部的資料，在蔡總統任內，2016- 2021年總共超徵7838億元，加上2022年所預估的4500億元，這幾年下來超徵1.2338兆元。另外，按照前財政部長蘇建榮的說法，在他任內「實質還債4837億元」，換言之，扣除掉已還債務還剩下7501億元。這7501億元該怎麼使用呢？

蔡總統似乎刻意避開了之前幾年的超徵，而單就2022年的4500億進行使用說明。蔡總統強調「錢要花在刀口上」。「錢要花在刀口上」這句話說得很對，問題是她所說的「花在刀口上」是否真花在刀口上？還是助長了不公、助長了房價？加重了人民的負擔？

針對這4500億，蔡總統說其中一部分要用於「減輕居住負擔」：「將擴大租金補貼，並針對房貸族規劃給予補貼」，該政策表面上是對房客和房貸族的補貼沒錯，但實際上卻起到為高房價護盤的作用，得利的是房地產相關產業，而房價越高，反過來傷害租屋族和房貸族，結論就是租屋族房貸族撿了芝麻丟了西瓜，「居住負擔」沒有減輕，反而加重。此外，超徵的稅是由全體納稅人所繳納，並非全是租屋族、房貸族，因此，單單補貼特定族群，對其他族群就形成了不公平，這也是決策者所應該考慮到的。

超徵的7501億該怎麼用呢？本文認為，這些錢應該大部分用於國營事業，尤其是台鐵負債的償還。受到俄烏戰爭影響，全球能源價格飆漲，為降低通貨膨脹的壓力，蔡政府實施油價、電價雙凍漲，這是對的。但因為政府的凍漲，固然人民的負擔減輕了不少，但其代價就是台電、中油兩大國營事業的鉅額虧損。據估計，至2022年年底，中油、台電兩家累積虧損4500億。因此，蔡政府這幾年下來的超徵，應該拿出部分來補貼兩大國營事業。

但不要忘了，因為承擔政策任務而虧損的，不是只有中油、台電，還有台鐵。台鐵票價已經連續凍漲27年。為了扛起政策任務，至2021年底，台鐵累計負債4208億元。這筆負債不能算在台鐵身上，而應算在全體國民身上。只要與其他國家比較就知道，台鐵的票價非常便宜。

英國的火車票多貴呢？舉例，從Welwyn Garden到倫敦，火車距離36公里，火車票13英鎊（約台幣482元），而從中壢到台北的火車距離是39公里，自強號票價89元。換言之，英國的火車票價大約是台灣的5.4倍。此外，台灣的火車票價基本上是不漲價的，可怕是，英國火車票價是隨著每年的通貨膨脹而調漲的。英國運輸部已表示，從2023年3月起，火車票價將上漲5.9%。

換言之，台鐵的虧損不是台鐵員工不努力或是能力差，而是為台灣人背負了十字架。台鐵一年運量高達2.3億人次，換句話說，大部分台灣人，尤其是通勤族都長期享受到台鐵低票價的好處，而其代價卻是台鐵長期的虧損以及一連串的事故，導致台鐵員工的每月薪資都比中華郵政少了一萬元，至於年終獎金比起中華郵政更是相形見絀。因此，蔡政府超徵的7500億元，首先應該是填補台鐵長年的虧損。