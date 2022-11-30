【專家之眼】美國拆大壩，集集攔河堰該拆，六輕該遷

美國聯邦能源管理委員會於11月17日決議拆除加州與奧勒岡州邊界的4座水壩，以恢復鮭魚的棲息地，這將是史上最大規模的拆壩工程。環保組織美國河流（American Rivers）說，截至今年2月，美國共拆除了1951座水壩。為什麼美國這麼做？主要有三個考慮。

從經濟面來說，隨著時間的流逝，壩底不斷淤積，有效蓄水量逐漸變少，且定期的維修成本也是一大筆費用，最終使得大壩的收益少於支出，這時候，拆除大壩也就不難理解。

從安全面來說，水壩也有使用年限，一旦老舊，潰堤的可能性增高，將對水壩附近以及下游居民的生命財產造成嚴重威脅。例如1972年，美國峽谷湖大壩(Canyon Lake Dam)崩潰，就帶走了238條人命。

第三，大壩危害自然生態和人文環境：水壩破壞了水生物棲地，阻斷了河川的流動。因為水流變緩，水中的含氧量下降，沉積物淤積，有毒物質增加，藻類及水草快速蔓延，喜歡清澈、流速快的水生物也就無法生存。再者，大壩也阻礙了魚類以及野生動物的遷徙，當地居民被迫遷離，整個聚落被水淹沒。

再在來看台灣的情形。網路上多有此說：「有人誤以為集集堰是為六輕而建」、「以濁水溪集集攔河堰為例，攔河堰本來是以農業用水而蓋，後因六輕來到雲林建廠才納入」，言下之意，政府興建集集攔河堰是為了農業，而非六輕，類似的說法有誤導之嫌。事實上，正因為六輕的用水需求，政府才最終拍板興建集集攔河堰，儘管之前雲彰地區的缺水問題一直存在，政府卻一直沒有處理。要是六輕設在嘉義或是台南，那麼集集攔河堰就不會興建，當中的理由可以以兩者興建的時間先後看出。

六輕於1994年7月正式動工，而集集攔河堰一直到1996年1月才動工。如果集集攔河堰不是因為六輕才蓋，那麼，集集攔河堰的開工應該是在1994年之前而非之後。尤其，集集攔河堰設有工業用水專管直達六輕，這更證明了集集攔河堰主要是為了六輕而存在。因此，把集集攔河堰的興建說成與六輕無關，說六輕只是搭便車，就是欺騙了。

為了確保六輕供水無虞而興建的集集攔河堰，對當地生靈造成莫大的傷害：水面以上的動植物深受其擾，水中生物一樣痛苦不堪，生物多樣性銳減、魚類甲殼類生物大幅減少；濁水溪下游因缺水嚴重，沿岸生態近乎死絕。

因攔河堰截斷水流，於2012年時，淤積已達庫容61.9%，有效蓄水大降；下游河床則裸露嚴重；濁水溪南岸的雲林六鄉鎮，塵沙漫天可長達半年時間，致使當地人吃飯還得「配沙」，村民肺功能因此受損；造成下游地面水不足，當地居民只好抽取地下水；地層下陷嚴重，使得海水入侵地下水層，土壤因鹽化而無法種植作物；下游河床砂石不足造成橋墩裸露、海岸漂沙不足引起海岸內縮、沙洲消失等等嚴重問題。

此外，中央地質調查所於今年年初公告3條新的活動斷層，其中編號13的初鄉斷層的旁邊就有集集攔河堰。因此，萬一該處斷層錯動，集集攔河堰可能受損而傷及無辜，到時候，不知道會帶走多少條人命。

集集攔河堰之存在，不只影響濁水溪之生命，更危害流域沿線人民之生命財產安全，因此，台灣應效法美國，拆除攔河堰，回復濁水溪的原生態。

至於六輕，很多人都以六輕有高產值而支持她的存在，甚至以「沒有六輕，台灣的經濟承擔得起嗎」相威脅。我的看法剛好相反。六輕越高的產值，意味著為此付出的代價就越高，這個代價不是由台塑承擔，而是由濁水溪本身以及沿岸居民的生命、健康財產為代價，這樣公平嗎？

商品推薦