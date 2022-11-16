【專家之眼】習拜會與美中台

在今年印尼G20峰會前夕，習近平主席與拜登總統舉行會談，此乃拜登上任以來與習近平的首次會面，也是中共20大與美國期中選舉之後，雙方領導人步入新階段的新機緣，而台灣問題乃此次會談的重中之重。

事前拜登就已經說明，美方要再度確認美中關係的紅線，而避免競爭變為衝突，同時也已表明，雙方不會發表聯合公報，可見美方對此次會談的期待不高。相對的，此次美方促談的態度十分積極，而中方在美方正式宣布拜習會幾天之後，才正式做出回應，且此次會談是在北京代表團下榻的旅館舉行，形成中方的主場優勢。

依照美國白宮在會後發布的輯要，其中提及台灣的部分所佔據的篇幅最多，從一個中國政策沒有改變，美國反對任何一方單方面改變現狀，維護台海和平穩定符合世界利益，直到反對中國對台灣採取脅迫性和日益侵略性的行動，破壞台海及更廣泛地區的和平與穩定，危害全球繁榮等內容，堪稱詳盡。

但與以往不同的是，不論是拜登總統在口頭上，還是上述文字的輯要中，都沒有提及不支持台獨。甚至國安顧問蘇利文還稱，美方會將習拜會談的內容向台灣簡報。這其實是慣例，但在會前明白提出，有特別表示對於台灣的重視，以及觸北京霉頭的意象。

此外，輯要中占用次多的篇幅，就是兩位領導人共同反對在烏克蘭使用或威脅使用核武器，但並未指明俄羅斯。在合作方面，輯要提及如氣候與健康安全等，但並未提出新冠疫情的狀況，引起一些美國媒體的撻伐，認為拜登並未把握抨擊中國的機會。

依照共和黨原本在兩院的調查報告，其中認定疫情是由武漢起源的立場，在期中選舉佔眾議院的多數之後，會再提出新冠疫情的溯源案，並以此來指責與打壓中國。最後，兩位領導人還同意國務卿布林肯訪問中國繼續談判，也算是雙方之間的些許共識。

而依照中共外交部網站所公布的相關陳述，北京期盼中美關係重回健康軌道，確立對話而非對抗，而通篇新聞稿中所佔篇幅最多的議題也是台灣問題。其中指出，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，中方重視美方對於「四不一無意」的態度，解決台灣問題是中國人自己的事，但台獨同台海和平穩定水火不容，希望美方言行一致，「總統先生多次講過不支持台獨，希望美方將總統先生的承諾落到實處」。文中還提及拜登祝賀習近平連任，以及美中雙方對於世界的共同責任等等。

綜合觀之，北京只是再度重申對台灣的立場，但因習近平在20大之後的權力穩固，底氣十足，所以也不需再以強硬態度來應對，而略有引君入甕的態勢。但因共和黨可能的眾議院議長麥卡錫曾言，一旦上任就將訪台，而之後接踵而來的就是「台灣政策法」的通過，這將是北京繼裴洛西風雲之後的另一嚴峻挑戰。

此次習拜會中，美方不時還關注了台灣，確實也值得稱道。但是後續的發展，比如北京將如何回應美方聯中抗俄的策略，對此台灣的槓桿還是十分有限，仍舊令人憂心。