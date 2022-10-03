【專家之眼】為何蔡英文和毛澤東都愛用有污點的人？

我們怎麼知道蔡總統對自己的用人很有自信呢？這是從下面的一段話看出來的。據媒體報導，蔡總統曾提及2018年林佳龍連任失利的原因，跟「無法擺平紅黑兩派、用人失當，導致政績全無」有關。也就是說，在蔡英文眼裡，「用人失當」是林佳龍未能連任台中市長的一個重要原因，這就意味著，蔡總統自信自己善於用人「擺平」對手，這一點，確實是她過人之處，全台灣沒人比得上。

考察蔡英文所用之人，其中有兩類。第一，哈巴狗和馬屁精；第二，有污點（之嫌）。那麼，他用了哪些有污點的人呢？例如任用有黑道背景的黃承國擔任國策顧問、提名有學術不端行為的林智堅參選桃園市長；任用有婚外情的王必勝擔任防疫指揮官。

2014年8月14日，當時的衛生署副署長陳時中捲入涉嫌圖利特定醫院遭到調查，儘管最後以不起訴處分，仍獲得蔡英文重用為衛福部部長，更提名他為台北市市長候選人。原為總統府警衛室主任，官拜上校的陳敏華因為買了50條私煙被記大過，未滿一年，卻獲得蔡總統拔擢為少將。類似的例子很多。這就讓人好奇，為什麼蔡總統喜歡重用有污點（之嫌）的人？這種類型的提拔行為在傳達什麼訊息？

不是只有蔡總統愛用有污點的人，對岸的毛主席也有同樣的癖好，例如對待陳永貴這個人。半文盲陳永貴不只對日抗戰無功，還是漢奸，加入日本的特務組織「興亞會」，當地人管他叫「二鬼子」。毛澤東把這樣的一個人從山西省大寨村的一個村長直接提拔為國務院副總理，此舉震撼了整個中國。

陳永貴投其所好，忠實地執行毛澤東的命令。作為交換，在毛澤東的羽翼下，沒人敢提陳永貴的過往。若有人敢說陳永貴是漢奸，反倒要遭到批鬥。為什麼毛澤東要樹立這個典型？就是要讓全中國人明白，跟著毛澤東就有大魚大肉，敢有意見，就把你給洗刷洗刷。

那麼，為什麼蔡英文和毛澤東特別愛用有污點的人？首先是物以類聚的原理，一種比較傳神的說法是「什麼人養什麼鳥」。我們知道，蔡總統自己有些案子至今仍沒說明白，例如她是否有博士學位、宇昌案等等。

好人和壞人處不來，只有壞人才能和壞人處得來，就像漢奸也只有和漢奸才能聊得起勁，這個道理全世界適用，沒有例外。因此，孔子就說：「人之過也，各於其黨。觀過，斯知仁矣。」要認識一個人，不用去研究他本人，看看他用的人就知道了。

第二，需要各類型的白手套。有些見不得人的事，例如蒐集政敵情報、很特殊的癖好，領導人不方便親自做，於是就需要可靠的人來做。這個可靠的人，污點越大越適合，相反的，正直的人不適合，就算要他做，他也做不來。

第三，有污點的人特別好控制，沒污點的人難控制。所謂的「污點」，等同於「小辮子」、「把柄」。這類領導人對於「忠於他個人」的要求特別高，因為這類領導人都怕東窗事發，有很嚴重的不安全感。孔子說的「君子坦蕩蕩，小人長戚戚」，其中的小人，就包含這類領導人。

第四，用這些有污點的人，不用擔心洩密，因為他們根本不敢洩密，因為他們本身就是這些骯髒事的執行者。這些有污點的人沒別的選擇，只能死心塌地地跟著，否則，不只榮華富貴盡失，還可能身首異處。要不是毛澤東保著陳永貴，漢奸陳永貴早被殺了。

為什麼要沒收民進黨的初選？為什麼台灣的轉型正義轉成了半調子？為什麼抓耙子仍被蔡重用？說好的，教官於2023年全面退出校園，現在卻改為自然離退？為什麼政風機構不裁撤？為什麼成立數位部等等，其中的思考邏輯與毛澤東重用漢奸的道理沒兩樣：因為這些人或機構有利用價值。

這些有污點的人或是功能不彰的機構，除了蔡英文，沒有人可以保護他們，而蔡英文保護了他們，他們又怎能不感恩戴德，找機會報答。因此，我們得到一個結論：與其說蔡英文善於用人，不如說善於收買人心。孔子說「風行草偃」，那麼，問題來了，善於收買人心的蔡英文是把人心導向善良還是導向邪惡，是把台灣導向民主還是導向獨裁呢？