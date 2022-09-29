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【專家之眼】當選風墮落成日常 棄保是台式民主救贖

聯合報／ 楊穎超/銘傳大學副教授
今年選舉惡劣網軍媒體大行其道，延續政治力持續撕裂社會的風氣。圖／聯合報系資料照片
今年選舉惡劣網軍媒體大行其道，延續政治力持續撕裂社會的風氣。圖／聯合報系資料照片

民主自由體制本具多元優點，但台灣實踐結果，卻被簡化成選舉奪權，優點也被搞成缺點。從長期觀察，某些政治力談的民主選舉，其實是菁英遊戲；而今年選風，則讓人看到當政者實行公權力態度曖昧，使選舉成為分裂社會工具。不過幸運的是，對於挑戰道德底線、最討厭候選人浮現產生的棄保討論，似乎顯示了人民有自為主人的積極性，值得留意。

民進黨創黨前，就開始操弄民主了。他們雖然一方面高談闊論民主理想，但最早揭櫫的台獨神主牌，乃至於為勝選分裂族群手段，皆非當時多數台人想法。要等到西元兩千年藍營分裂撿到執政權後，才開始把民意逐漸「洗」過來。此種作為，好聽說法是引領民意，但絕不是民主，而是菁英作主。另一批口稱民主者，則將外來政權作為論述前提，對地方選舉人民投票結果，過度強調作票與地方派系動員能力，否定這些踴躍投票，是顯示對體制的支持，以及反映人民政黨偏好的自由意志。這種人民受派系操弄的不理性與無意志論述，潛藏對民主的藐視，雖挑戰了所有以選舉結果與民調探索民意的研究，但影響力至今猶存。

近年以來，或許是嚐到權力滋味與中央執政掩護，過去難以想像的選舉奧步，在特定時期成為司空見慣的風景。比較令人深刻的例子，包括影響總統大選的三一九槍擊案、黃俊英走路工事件…等，這些奇案讓台式民主蒙羞，卻也使籌畫者順利上台。這麼好操弄的民主選舉，讓我們無可避免地看到更多膽大惡例。

今年選舉特別之處，就是公權力態度曖昧，放手讓拿錢辦事者衝鋒陷陣。理論上，政府在選舉過程中應維持中立公平性；單一席次選舉，勝選策略是凝聚基本盤，再往中間擴張；而事關重大資源分配，稍有不慎，就有被告或敗選風險，牽涉者無不謹慎行事。但此次某些選將缺乏向中間擴張能力，而反對黨群雄形成三角督局面，使綠營選舉策略一變為鞏固基本盤、期望反對黨均分藍軍票源，並讓中間選民不出來投票。為此，政府豢養的網軍與媒體，大舉以誇張去脈絡言論擾動社會，理應善盡職權的中立機關NCC、檢調、監察院沉默遲緩，而負面消息流竄，則使人民迷惑、對政治產生厭惡。

這讓社會內部在嗜血叢林中廝殺，而用骯髒手段，如果讓特定人物混水摸魚、僥倖當選，不會讓輸者服氣，更折損政府長期威信，恐怕是造成未來社會更大分裂的開始。

面對如此敗壞選風，民進黨早期政治人物還有鳳毛麟角出來批判，但當初高調侈言民主自由的學界菁英，或許因為自身、子姪輩分享權力，幾乎是全然寂靜無聲。如果說身教重於言教，這些人信用早已破產。

還好，我們還能看到一線光明。因為人民有跨越黨派、主動進行棄保跡象。由於最討厭或挑戰道德底線的候選人及繼承者出現，其策略又只是鞏固基本盤，激起人民主動思考：為避免這些人當選，是否將票集中投給不一定最喜歡，但卻是次佳又能當選者？這不僅代表過去吹噓防疫與五星政績神話的破滅，更彰顯了人民無奈之餘仍想當家作主的精神。

在近年大環境壓力倍增情況下，台灣需要一個能團結人心的政府。但今年選舉惡劣網軍媒體大行其道，延續政治力持續撕裂社會的風氣。究竟該利用選舉向上提升，還是讓台式民主害了自己？人民要看清形勢、拿定主意，因為好壞後果自負啊。

菁英 投票

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