【專家之眼】失去天時地利人和 蔡英文還能打選戰？

蔡英文總統最近經常搭乘公務飛機在全國各地視察選情，連花蓮、台東的地震災情都無心視察。顯然，蔡英文關心選情甚於災情的做法連老天爺都看不下去。

花蓮、台東的地震都超過六級，但是桃園的地震只有三級，竟然把剛落成的體育館天花板全都震下來。這一場地震不僅證明五星市長鄭文燦的建設只是豆腐渣工程，而且讓他無地自容，再也不敢吹噓他八年來的政績。

民進黨的網軍與側翼一直都對蔡英文唯命是從，而她也以成功指揮網軍與側翼為榮。不過，最近民進黨的網軍與側翼好像變成自走炮，完全不受約束。內政部的小編就大肆抨擊藝人楊丞琳，引發社會反彈。名嘴周玉蔻更直接攻擊慈濟的證嚴法師是中共同路人，逼得蔡英文連夜趕去花蓮見慈濟上人「滅火」。

自從選戰開打，民進黨就非常「反智」，不僅挑戰台灣大學、中華大學，與整個知識界站在對立面，這次還得罪了擁有數百萬信眾的慈濟功德會，可真是四面楚歌，吃不完兜著走。

人民都是健忘的，民進黨也就吃定這一點，所以無惡不做，因為蔡英文認為選民都會忘記。不過，近三年來，人民要口罩沒口罩，要快篩沒快篩，要疫苗沒疫苗。蔡政府號稱「超前部署」，美國時代雜誌確認定台灣的執政團隊是最會吹牛的防疫。政府用人民的納稅錢編了8400多億預算進行防疫，但卻為高端炒股進行護盤，卻不顧人民死活，害得上萬民眾因缺乏疫苗而往生。

由於蔡政府荒謬的廢死構想讓許多警察死在十惡不赦的兇徒手上。根據統計，台灣至少有85%到90%的民眾反對「廢除死刑」，但是蔡英文卻一意孤行，與絕大多數民眾站在對立面。

以往，只要民進黨選情不利，就會搬出「抗中保台」或是「芒果乾」（亡國感），就能化險為夷。但是，現在這兩張牌顯然都失靈，因為年輕人不喜歡為民進黨或台獨打仗。如果他們繼續支持民進黨的抗中保台，可能就會去打仗，為台獨奉獻寶貴的生命。

蔡英文為了鞏固她在「後蔡英文時代」的權力，決定沒收初選全面主導縣市長的提名。不過，提名新竹市長林智堅參選桃園市長卻出包，造成陣前換將的慘劇。看來，天時地利人和都不在民進黨手上，蔡英文究竟要如何才能打這場選戰？