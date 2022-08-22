【專家之眼】歷史的誤會差一點讓兩岸兩度兵戎相見

華盛頓郵報8月20日報導，中國國家主席習近平7月28日在電話峰會中要求美國總統拜登設法阻止聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣，顯然這是一場歷史的誤會。

無獨有偶地，1996年3月台海危機爆發前，美國總統柯林頓的國務卿克里斯多福告訴中國外長錢其琛有關李登輝總統訪美一事，但中共總書記江澤民卻認為美國應會全力阻止而不以為意，也是一場歷史的誤會。這兩場歷史的誤會都差一點讓台海兩岸兵戎相見，值得進一步研究，以免後人重蹈覆轍。

習近平要求拜登設法阻止裴洛西訪台，倒是有幾分把握的。首先，在英國《金融時報》獨家披露裴洛西考慮訪台後，拜登在記者會中表示「美國軍方內部也有不同聲音」，顯示他自己也不以為然，只是在美國三權分立體制下不便親口說出而已。

其次， 習近平認為他與拜登早在他們都擔任副手的時候就相識，光憑這份交情就可以說服老朋友。第三，最重要的是有前例可援。前總統川普就曾經兩度下令取消裴洛西出訪的專機，讓雙方從此勢如水火。

對於習近平的要求，拜登深感為難。第一，雖然他對裴洛西訪台不以為然，但卻不可能親自開口要求裴洛西取消訪台行程。第二，雖然他和習近平有私交，但卻不能以私害公，何況接受北京的要求，可能被視為向中國示弱，並會影響到民主黨在11月期中選舉的選情。第三，川普是一位不遵守憲法的總統，但是拜登卻不願意成為一位違憲的總統。

白宮將習近平的要求轉達給裴洛西，拜登並建議她自行選擇。針對拜登的「將軍」，裴洛西提出三點回應。一是拜登親口勸阻她取消訪台行程，她就會照辦。其二是蔡英文總統撤回對她發出的邀請函。其三是如果拜登親口要求她放棄訪台行程，她將會公布真相，反「將」拜登一「軍」。

由於中國外交部、國防部、國台辦、官媒與學者專家先前話說得太滿，結果裴洛西卻平安抵達台北松山機場，讓中國政府下不了台，只有針對台灣發動封鎖式的海空聯合軍演，以挽回面子。

1995年，由於李登輝訪美，因此中國對台灣發動文攻武嚇。美國國務卿克里斯多福就告訴中國外長錢其琛李登輝正全力推動訪美，但柯林頓政府會全力加以阻止。根據克里斯多福的回憶錄，他認為錢其琛可能只將他的後半句告訴江澤民，卻未提及前半句或只是輕描淡寫。

另一方面，江澤民原先也有意訪問美國，卻被李登輝拔得頭籌，心中自然不爽，不僅對台灣發動文攻武嚇，而且還對基隆與高雄外海各試射一枚飛彈，造成第三次台海危機。

從以上兩個案例的比較，可以看出以下三項特點。首先，第一個案例中的歷史誤會就是習近平以為拜登可以像川普一樣下令取消裴洛西出訪的專機，但是卻未料到拜登不想做一位違憲的總統。

其次，在第一個案例中，習近平與他的手下官員顯然對美國三權分立政體是「知其然而不知其所以然」，所以出現了歷史的誤會。在第二個案例中，歷史的誤會則是出於錢其琛對上級「報喜不報憂」，誤導了江澤民的判斷。

最後，第一個案例顯示美中兩國之間的密集溝通與管控分歧機制尚稱有效，裴洛西才能平安訪問台灣，但北京事後卻對台灣發動規模前所未見的聯合軍演。第二個案例顯示，由於當時美中兩國之間尚未發展密集溝通與管控分歧的機制，雙方發生歷史的誤會也比較嚴重。

「前事不忘，後事之師」。從前述兩項案例來看，美中兩國元首經常通話、會面，繼續加強密集溝通與管控分歧機制，以強化安全護欄是絕對必要的。