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花田與武士魂：安倍晉三死後...日本「和平癡呆」困局？

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【專家之眼】安倍給台灣的啟示及其影響

聯合報／ 湯紹成/政治大學兼任教授
副總統賴清德（中）昨天參加安倍晉三喪禮後，準備離開。路透
副總統賴清德（中）昨天參加安倍晉三喪禮後，準備離開。路透

日本前首相安倍晉三被刺身亡，令人震驚。由其身前多次友台的策略觀之，「台灣有事，就是日本有事，日本有事，就是美日安保有事」，乍看之下好似支持台灣的立場甚篤，但實質上是否如此，還有待觀察。尤其，安倍將台日美三方相互聯結，其內容並不單純。

首先，由於日本現任首相岸田文雄屬於中間派，而外相林芳正原屬親中派，但上任之後卻也與北京採取保持距離的態度，一轉成為知中派，但又不願惡化中日關係，因而在台灣問題方面都難以著墨。故若有政壇中重量級人士可以拉台制中，當可增加日方與中方談判的籌碼，其中安倍晉三自然成為不二人選。

除了是卸任首相之外，安倍還是日本自民黨以及國會中最大派系清和會的會長，該次團目前擁有60名眾議員與36名參議員，影響力甚大。再加上，岸田還曾是安倍首相期間的外相，安倍的胞弟岸信夫是現任防衛大臣，因而自然形成與日本內閣極為緊密的關係，故由安倍來擔任日本對台關係的掌門人，確實是極為精心的安排，亦可明確表達對台灣的支持。

但值得注意的是，安倍還把美日聯盟與台灣牽扯在一起，這裡就可以更進一步觀察安倍的策略。依照2015年日本和平安全法制，或稱「安保法」，此乃以擴大自衛隊的權限為目的，如對在外國日本人的保護措施，以及為提供美軍武器而使用武力，再加上擴大在平時對美軍提供物資的任務，及應對「重要影響事態」的發生，讓自衛隊得以應付「存立危機事態」等。

值得注意的是，此一法案的重點，是在遇到緊急情勢，日本總是站在第二線擔任支援的角色，好讓美軍可以盡量揮灑。這就與美國對台的政策剛好相反，因為美方始終只承諾提供台灣武器，絕對不會自己站在第一線抗中。其實，若美方真正有意協防台灣，站在第一線衝鋒才能真正表達挺台的決心。再者，若按照日方的謀略，是否引發中美大戰之後坐收漁利，豈不才是最佳結局？其中台灣更是成為導火線，這種支持是真的支持嗎？

日前蔡英文總統宣布全台降半旗致哀，已引起適法性問題，尤其日方對台的支持仍舊難以確認虛實真偽，況且日本國內也並未降半旗，總統府的做法確實可議。再者，頃聞賴清德副總統突然現身安倍家中弔唁，事前台日雙方都未公布消息，這種突襲式訪問也十分符合日本人的民族性，雖然外交部聲稱此乃賴清德私人訪問，但因兩岸關係原本就已緊繃，最終台灣還是得承擔後果。

日本 安倍晉三

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