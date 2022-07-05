【專家之眼】台灣該有的後疫情經濟擘劃與缺失總檢討

台灣今年度的新冠疫情，就在三月份於基隆傳統社區先行引爆，更隨著人員動線與流行鏈的逐次擴大，而有在外勞群集的建設工地與電子出口廠的大規模染疫事件。大夥兒就在持續的焦慮、疑懼和各界努力不懈之下，靠著共體時艱的打拚互助，度過今年的第一波攻擊。

最近各種為了選舉與交班的數據不斷出爐，有自我標榜的感覺良好，但卻也有呼籲做檢討聲音出現。究竟發生超額死亡的現象，該如何解讀呢？行政部門緊抓著經濟學人的報導，強調不清楚其估算方式但台灣在去年的超額死亡，卻是負值，低於往年常態死亡達2,720例。好個張飛打岳飛啊，大夥兒所關切的卻是：今年五月、六月的狀態。

再則，面對開放國境與旅遊活動的商業思考，又該如何守住邊防安全與寶貴的醫療資源呢？像原本要在日昨辦理結訓儀式的成功嶺警政替代役，在完成兩星期的入營訓練之後，疫情大爆發已知有三成八的高比例感染。自然，在營區的訓練與生活，都是密切接觸；但過度相信入營報到的快篩檢測，以及缺乏警覺性的管制措施，才會讓病毒的隱藏擴散，竟然如入無人之境。

根據教育部的資料，大專生目前的感染率約在百分之二點五；而該部隊在入伍報到之後的第三天有做一次全面檢測。換言之，一個梯次不到九百人的訓練總量，若再乘上潛在已接觸學生感染源的機會，即可得知可能有二十人是帶有病毒的風險；嗣後，每星期即能再滾出四倍左右的感染人數！

這可跟日本第一起的郵輪感染，寶瓶星號的擴散軌跡，真是如出一轍啊！所不同的是，日本政府參照航海檢疫的老派作為，拒絕讓遊客入境、登陸，因此郵輪業者只能以在房間隔離、分批用餐、分批活動來減少擴散速度。郵輪當時最悲慘的感染率，不及二成；但台灣的營區，有的是空間與在訓練活動分批做帶開的調度彈性。

因此多方做參考比對，譬如台灣疫政單位最喜歡拿來比對的紐西蘭，既有類似台灣的島嶼隔離條件，也有大批紐國人民是在疫情日趨嚴峻的澳大利亞，工作、求學。在返鄉親情、爭取觀光收入與防疫政策的取捨部分，台灣與紐西蘭應該仔細地做交互比對。當然，台灣作為東亞海空運輸的輻輳點與全球生產基地，在這部分的風險與管理難度，則比較接近香港與東京的狀況。

根據報載，行政院在日昨召開防疫會議，針對國內外疫情以及疫苗施打情況等國人關切的議題，進行討論。指揮中心首先指出，全球疫情有回升趨勢，且不排除主要是與Omicron的亞型，BA.4及BA.5變異株的傳播加速有關。報告也強調，隨著暑期到來的國內外旅遊和各類聚會活動，由境外移入轉為本土疫情的風險，均可能再度上升。

據悉，蘇貞昌院長指示，「因此現行邊境管制措施應繼續維持，並請指揮中心持續觀察國內確診病例與中重症比例，並視疫情發展與國內醫療量能整備，再滾動檢討邊境管制措施。」

現下朝野的政策攻防必須重新做聚焦，唯有深入確認台灣各產業與跨國經貿之間的關聯作用，包括外來資源的支持、關鍵使用與人才交流的強度要求，才能漸進調適出可攻、可守的防疫泡泡，期能有效指引各產業的開放幅度和允許其接納來台人員的數目，務必做出人員接觸的追蹤與在地理、動線的分流。