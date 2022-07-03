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【專家之眼】當台灣被私有化：談蔡英文與徐國勇的用人

聯合報／ 劉明德/德國柏林自由大學政治學博士
前警政署長陳家欽（左）退休第一天就暗指徐國勇（右）「喬人事」，徐聽到後回嗆：「人事權是我的，我喬什麼？笑死人了」。圖／聯合報系資料照片
前警政署長陳家欽（左）退休第一天就暗指徐國勇（右）「喬人事」，徐聽到後回嗆：「人事權是我的，我喬什麼？笑死人了」。圖／聯合報系資料照片

2024總統大位之爭早已炒得沸沸揚揚。6月29日陳建仁接受自由時報專訪，被問到是否參加2024年的總統大選，他說，「完全沒有這樣的規劃。」他有沒有說謊呢？他自己知道，這篇文章也會留下歷史紀錄。

7月2日當記者問陳建仁，「如果賴清德選2024年的總統，您會支持嗎？」陳建仁以「哈哈哈哈哈」回應，意思大概就是不支持，打算自己上了。那麼，為什麼蔡英文不打算提名賴清德呢？

這應該是跟2019年，兩人同時爭取民進黨的總統提名而結下的樑子有關。既然如此，2024，蔡英文就不可能提名賴清德。因為，在小英眼裡，賴清德不聽話，儘管賴清德一表人材、政績優異，而陳建仁在政壇尚未有建樹。

那麼，為什麼蔡英文一定要做太上皇，在2024之後長期影響台灣政壇呢？這當中的道理其實也很簡單，相信很多人也都看出來了，那就是蔡英文的博士學位爭議可能引來的刑事犯罪問題。

如果這個問題不妥善處理，蔡英文很可能淪為階下之囚，這就是理解蔡英文用人的判斷依據，這也能解釋為什麼一個號稱民主進步的政黨，本次的縣市長選舉竟然完全背離民主程序，全由黨主席徵召。透過提名，這些被提名的民進黨政治人物，無疑欠下蔡英文一個大人情，甚至私下有交易也說不一定。這就使得未來民進黨籍的總統，不能掀開蔡英文的底。

換言之，目前在檯面上、檯面下能夠呼風喚雨的民進黨籍政治人物，基本上都是直接聽命於蔡英文，如果不願意老老實實，就會給他一個閒差、偶爾出國吹吹風。這就是為什麼會出現徐國勇這樣的內政部長，一出口就是「權力」，用人沒有能力和專業的考慮，連起碼的政治倫理、行政倫理都不顧，完全沒有把蘇貞昌放在眼裡。

前警政署長陳家欽退休第一天就暗指徐國勇「喬人事」，徐國勇聽到後回嗆：「人事權是我的，我喬什麼？笑死人了」。警政署的人事權真的是內政部長的嗎？不是。原因很簡單，警政署署長的任命，是誰任命的？難道是內政部長任命的？當然不是，按照憲法，是行政院院長的職權，但實際上卻是總統的權力。

如果警政署署長都不是內政部部長任命的，在警政署署長之下的人事，竟然能是內政部長的權力，這完全不合邏輯。就像調查局局長的任命也不會是法務部長的職權一樣，儘管他們名義上歸在內政部或是法務部。

那麼，為什麼徐國勇誇口「人事權是我的」，而行政院院長沒有反駁呢？原因也很簡單，他是蔡系人馬，自視比蘇接近權力核心，雖然蘇貴為行政院院長，不過，都各自聽命於蔡英文，何況，蔡隨時可以讓蘇下台，而要拔徐則很難，這就是台灣憲政的又一畸形設計，行政院長有責無權，而總統卻是有權無責。

民進黨政府如此的用人方式會有什麼後果呢？從他們的角度來看，結黨營私，好不得意；但從台灣整體來看，就是整個台灣的私有化、行政中立的崩潰，人民不再相信政府，整個社會更沒有信任感，這時候，鷸蚌相爭，得利的，還能是誰呢？

中共打來，我們的軍警、檢調、國安、外交等公務員還願意聽總統的嗎？會的，但那也只能是分到好處的總統人馬，至於其他有腦袋的公務員就不會了。一想到這裡，不禁讓人為台灣的命運捏一把冷汗。

蔡英文 內政部 民進黨

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