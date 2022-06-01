【專家之眼】台灣的民主實驗 遇到多少騙子？

在民進黨完全執政後，社會對政客上台前後言行不一的檢驗，大多僅止於太陽花學運的獲利者而已。但最近當權者的表現，不禁讓人反思，更多未獲權力前高調稱是追求民主自由的政客，有幾分是真心信仰，或者僅只是奪權口號而已？

這兩天我們看到蘇貞昌院長稱要查辦藝人郭彥均言論，遭外界批評箝制言論自由；完全執政的民進黨則強勢通過會計法修正草案，為陳前總統的貪污犯行解套。看到新聞裡，還有來自執政黨當初提名時，號稱可兼顧全國利益的新、原住民、社運界「政治素人新面孔」立委，站在台上捍衛貪污價值的模樣，只能說權力使人渾然忘我。

這些事之所以能讓人深刻反思，是因為牽涉其中的人，許多是上台前愛唱高調、受人吹捧的所謂民主人權鬥士。以美麗島事件為例，參與其中的在野人士，沒有一位不被宣傳為意志堅定、人品高潔，直到最近，政府還辦「台灣言論自由之路」展覽，一些他們認為具特殊貢獻的人物，即便有出賣同志、抓耙子傳聞，還是成為民進黨造神的宣傳內容。

但當初美麗島事件遊行時，帶頭者喊的訴求，不止是還我言論自由等民主人權價值，也包括挑動族群分裂的動員口號。當時聯合報就以「仇恨心理、地域觀念與台獨意識」為標題，評論黨外人士的分裂說法。這不是民主自由該追求目標。而面對後來刻意塑造的宣傳說法，人民更該問：執政後的政客行動，在展示什麼價值？

蘇貞昌當年是事件辯護律師。而最近一連串傷害言論自由表現，不只有他。前日才表示可重罰郭彥均的陳時中，在民意壓力下改口，並說，在被檢舉炒作釋放假消息中，最後被起訴不到三成。這還不是指被定罪者。那麼，是誰營造出超過七成被恐嚇的氣氛？政府官員動輒以罰款官司相脅，這是當初黨外人士要追求的言論自由？如果不是，陳菊等人還在台上，人民只看到她領導的監察院，在月初通過爭議的檢察官二次彈劾案。此外，默不作聲。

而最會精算台灣政治的政客，恐怕非美麗島事件辯護律師、前總統陳水扁莫屬。就在他上月召開國務機要費案記者會，列出一些外交與資助犒賞餽贈支出後，本月民進黨就強勢通過會計法修正草案，為陳水扁洗白。

綠營立院總召柯建銘表示，2011年就提國務機要費要除罪，但是以當時政治實力不可能，陳遭到起訴到現在已經16年，這次修法主要是關於法律公平性的問題。但讓人好奇的是，民進黨完全執政已經6年了，為何在這時處理？上個月陳水扁記者會列出部分支出，沒講出來的，是在暗示什麼？

局外人只能想起，趙少康訪問陳時，提到陳幸妤曾說「民進黨誰沒有拿過我爸爸的錢？」陳笑回「誰敢說自己沒拿過阿扁的錢？沒拿過的出聲一下好不好？」柯總召表示，陳幸妤說的都是實情。

整個黨都被說拿錢，是當年黨外追求的目標？這還包括美麗島事件中最勇的施明德及其基金會。450萬元說小不小，施的辯解是當時拿錢來的人沒說來源是扁，僅說是企業贊助。這些款項沒留紀錄，政客收錢如此瀟灑自然，這也不是該當追求的民主政治常態。

我們沒苛求政客清如白紙，但問題就在當權者、側翼吹捧時，話說的太滿，導致後來檢驗政治人物上台前後言行一致，真難。天真的台人不知被騙多少次了。然而，下次該面對的問題是，還要賦予一黨完全執政的權力嗎？或者，怎麼面對複雜的國內外環境呢？台灣的民主實驗，希望不會在這種兩難中繼續被騙下去。