【專家之眼】 不可告人？惺惺作態的「菜」政府紓困6.0

雖然台灣Omicron疫情於4月中旬肇始、4月28日確診數方破萬人，但根據上周公布之4月批發零售及餐飲業營業額統計，餐館業已經出現6.9%的衰退，百貨業者月減營業額更高達13.1%。

5月的台灣，點綴著冷清街道的，只有街頭巷尾為了快篩試劑與PCR檢定的排隊人潮；疫情按下了「真空吸引器」的啟動鍵，抽乾了經濟內需，有不少國人，正同時面對生命與生計的雙重威脅。

為因應內需驟減衝擊，行政院會通過國發會提案，針對餐飲、服務、運輸、觀光等產業，投入164.9億元「助產業」，並編列167.8億元「護勞工」；另外，包含租金、權利金減收、延長貸款等，總計將投入345.6億元。國發會如果認為345.6億元的經費，能為經濟止血、解決眾多國人受困的生計，恐怕是活在與台灣現況平行的時空裡。

以政策目標之首、占總經費近半數的「助產業」而言，一窺對於餐飲業補助，即可知方案的不足。補助餐飲業者部分，對於開立統一發票的業者，單一稅籍補助上限金額10萬元、免開統一發票之小規模業者，補助金額上限2萬元，受惠家數5萬2,000家。

然根據財政部財政資料中心數據，109年度餐飲業家數為15萬3,689家，何以高達2/3餐飲業者，並無法獲得政府補助的青睞？跟據報載，補助辦法通過翌日，即有近2萬業者提出申請；行政院長蘇貞昌表示：「大家不用急、政府都會照顧」。此言如果為真，又為何規劃僅有1/3業者能受惠？如果連救命也要擠破頭，哀莫過於此！

又，上述餐飲業補助金額共計36.25億元；根據筆者估算，雖然有清明連假與五倍券截止商機，但僅僅是4月，餐飲業中的餐館業者營業額，相較去年同期即已下滑37.95億元，更何況5月多日確診數8、9萬人所造成的緊縮？一點錢，「救命」猶遠遠不足，竟奢言「振興」！

政策目標之次為「護勞工」，就其內容而言，共有2項減班休息勞工補貼（「充電再出發訓練計畫」與「安心就業計畫」）、4項15–29歲青年就業尋職獎勵（「產業新尖兵試辦計畫及學習獎勵金」、「青年就業旗艦計畫」、「青年就業獎勵」與「應屆畢業青年尋職津貼計畫」）、2項公法救助計畫（「安心即時上工計畫」與「民間團體即時上工計畫」以及失業勞工機構媒合勞雇獎勵。洋洋灑灑9項計畫，政府「護勞工」，豈非盡心盡力？

事實是，所有的計畫皆為既定勞動政策，所謂「護勞工」，不過是持續辦理既有計畫，財源全來自勞動部預算與就業安定基金，壓根沒將此波疫情的影響納入考慮、加碼補助。就此而言，對於在疫情下求生存、「政府心裡最軟一塊」的勞工，行政院的態度，不過是指著其所匡列的一部分預算，振振有辭謂：「護勞工」。試問，此與春秋時，齊國富人黔敖為食於路，卻對蒙袂輯屨而來的飢民脫口而出：「嗟！來食！」般地粗鄙魯莽，有何不同？「其嗟也可去。」

政府不是沒錢。至4月底，法定預算高達8,393.39億元之疫情防治及紓困振興特別預算，尚有910.66億元未分配，行政院表示將保留作為「防疫相關措施」使用。然而從酒精、口罩、快篩試劑、急門診領藥，國人都必須付費，若非鴻海、台積電與慈濟捐贈，恐怕疫苗也必須自己掏錢。在一切都需自費的防疫政策下，如何說服國人，政府保留近千億元用作「防疫相關措施」是否涉及防疫相關「商業利益」？

「紓困6.0」，不能被口惠不實、連名字都沒有的「因應疫情新一波振興作為」所閹割；夫子所稱「執政四惡」中，「猶之與人也，出納之吝」，蔡政府務請三思。