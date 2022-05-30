【專家之眼】美國壓力迫使台獨頑固份子改口

外交部長吳釗燮日前接受美國公共廣播電台專訪時表示：「台灣期望避免戰爭，也將維持現狀，不尋求形式上的獨立。」這段話由吳釗燮口中說出，代表蔡英文政府的台獨主張完全下架。

2016年上台後，蔡英文總統領導的民進黨政府不斷透過「去中國化」、「去蔣化」與「教科書課綱修訂」等台獨擦邊球散播台獨主張。2020年連任後，蔡英文更是得意忘形，愈玩愈大。

2021年，她在雙十國慶演說拋出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」（新兩國論），終於引起美國的關注，而與中國密集溝通，達成「美中共管台獨」的共識，並在美國總統拜登與中國領導人習近平2021年11月16日第一次視訊峰會與隨後的白宮記者會上表明：「美國不支持台獨」。

未料，蔡英文並不想就此打住。2022年3-4月間，她又鼓動陸委會主委邱太三提出「兩岸主權對等」的說法，挑動對岸敏感的神經。拜登遂派遣一個跨黨派的國會代表團訪問台北，以委婉的外交語言告訴台灣不要與中國衝突。言外之意就是警告蔡政府不要挑釁大陸。

總統府與外交部裝聾作啞，假裝沒聽懂美國聯邦參議員的溫和警告，反而用外交部官網抨擊提出「警告」的學者是「錯誤解讀」，還為學者戴紅帽子，說他是中國大陸「認知作戰」的境外配合人員。

沒想到美國眼看蔡英文與吳釗燮對美國聯邦參議員的外交語言裝傻，決定透過適當管道對蔡英文直接施壓，要求派遣官員公開保證放棄台獨。這項對外說明放棄台獨的任務就由吳釗燮承擔，好在他對這樣的事早已駕輕就熟。

2020年9月川普總統在位時，吳釗燮也是奉美國政府之命，接受美國公共廣播電台專訪，說明一旦台海兩岸兵戎相見，美國不會出兵馳援。2022年初，中共國台辦將吳釗燮列為「台獨頑固份子」，北京送他一頂綠帽子，他還春風滿面地說這是他的「殊榮」。

言猶在耳，他就在日前公開表態 ，說台灣不追求形式上的台獨。吳釗燮擔負向美國政府表態的重責大任，而且表達的有板有眼，用詞遣句十分精準，充分反映拜登「聖旨」要台灣表達的政治語言。

事實上，從2021年下半年開始，美國就三番兩次透過各種管道警告台灣，直接的如「美國不支持台獨」，間接的如「美國無意尋求與中國衝突，相信台灣也無意尋求與中國衝突」，但蔡政府不是當耳邊風，就是美國的委婉警告掉入聾子的耳朵。

問題是，美國也許在某些盟國面前吃不太開，但若對美國呈現結構性依賴的台灣也束手無策，豈非國際大笑話？這次美國高高舉起巨棒逼迫吳釗燮公開表態放棄台獨，而且還由白宮國安顧問蘇利文宣布台灣未被邀請參加「印太經濟架構」（IPEF)，不給台灣吃胡蘿蔔，算是對裝傻的蔡英文略予薄懲。

美國跨黨派國會訪問團到台北好言相勸不聽，非要美國巨棒打下來才肯就範。原來蔡英文與吳釗燮喜歡「敬酒不吃喝罰酒」，才渾身快活！