【專家之眼】夥計表態不算數 唯有當家能做主

最近兩天台北與華盛頓不約而同都由主管外交政務首長，針對面對北京所持政策放話表態。其中美國國務卿布林肯係於26日透過智庫亞洲協會（Asia Society）所主辦演講，闡述拜登政府對中國大陸整體政策。而我國外交部長吳釗燮則是在5月20日接受美國「全美公共廣播電台」（NPR）「晨間新聞」主持人Steve Inskeep視訊專訪，該專訪內容是在24日公開播出，隨後在次日則是由外交部國際傳播司以新聞參考資料規格，向媒體發布該項專訪內容重點。

其實美國國務卿布林肯原先是預定在本月5日對外發布此項演說，但因其在演講前接受新冠肺炎檢驗測試為陽性，因此便將此項演說時程向後推遲。當時此項行程變卦確實還引起各方臆測，還有媒體懷疑是否因為考量拜登出訪亞洲，再加上在日本又會舉辦「四方安全對話」領袖峰會，為避免另生枝節，因此才會調整期程，在拜登出訪後再透過演講，對著北京攤牌。

此種透過主管外交之政務首長公開表態，闡述政策立場究竟要如何看待，其實真是見仁見智。嚴格說來，就當前中國大陸整體國力以及其在國際社會之地位身價來說，光是透過此等層級表態放話，有時還是會留下讓人懷疑空間。

因此當布林肯與吳釗燮公開發言後，仍有媒體以及政治評論者認為夥計表態不算數，此因唯有當家能做主，所以若不是拜登親自上陣與習近平直接對話，北京與華盛頓互動恐怕還是難以定調。同樣要讓北京認真回應，光是靠吳釗燮此等檔次政治人物出面喊話，北京恐怕亦是懶得認真搭理。

果不其然，北京方面回應真是斷然強硬；針對布林肯演講是由外交部發言人汪文斌擔綱，以極不客氣方式列出七點回應，對布林肯所闡述立場完全不留任何情面。同樣對於吳釗燮接受「全美公共廣播電台」所表達觀點，則是由國務院台灣辦公室發言人朱鳳蓮上陣回擊，相較起來遣字用辭恐怕更是不給吳釗燮任何顏面，由此可以看出北京對於台北以及華盛頓政策發言，基本上已經認定對方誠信破產，完全無意認真看待其發言內容是否能夠講話算數。

其實仔細思考透過如此模式表態，從發言場域與傳播管道來看，表面上是對著北京傳遞政治訊息，但亞洲協會作為主辦單位，居然未曾邀請北京派駐華盛頓大使出席，缺乏適當安排展現溝通誠意，如此透過隔空喊話，講實在話根本就不是有意與北京誠懇溝通，完全是對著第三者展現政治姿態，至於北京是否能夠聽得進去，是否願意認真當回事來看待，看起來華盛頓也並不在乎。

再掉過頭來看，吳釗燮利用「全美公共廣播電台」作為政策表態平台，從該媒體收視率以及社會影響力來說，吳釗燮究竟是在對誰講話？所提出各項保證又是要讓誰接受？只要去掂掂該媒體在傳播圈之斤兩，其實就可以理解為何要找這個平台表態。仔細再思考台北對此新聞發布時間之操作手法，再加上新聞傳播時間點與布林肯演講存在呼應關係，大家更能心知肚明這究竟是配合誰來演出這場秀。

吳釗燮在接受此項專訪後，許多黨政人物都針對其聲稱不尋求正式獨立之發言內容加以嘲諷，其實這根本就是無聊透頂。吳釗燮發言內容與美國對北京提出四不一無意，其實都只是針對其所不應為之事承諾不作為，換句話說，所謂不尋求正式獨立，根本就不是從道德義理上去反省此事之不當，而是迫於當前現實無奈低頭屈服，表達此時願意退縮忍讓，但從根本上就沒有承諾放棄此項目標。

所以對於布林肯國務卿或是吳釗燮部長來說，以如此方式發言表態，最後只獲得北京派出發言人層級出面回罵，顏面難看不說，更是讓旁觀者看出未來要能夠改善北京與華盛頓互動往來關係，或是重新恢復兩岸對話，維持台海和平穩定，恐怕亦是難上加難。

而拜登本人在東京受訪時，對於兩岸發生衝突之假設性情境，未能察覺媒體記者設計讓其表態陷阱，結果在貿然失言聲稱將軍事介入台海後，隨即又讓白宮匿名官員出面善後，究竟是維持「戰略模糊」抑或是朝「戰略清晰」推移，搞得大家迷迷糊糊，最後恐怕也將變成「戰略糊塗」。

國際政治不是修辭學，利用話術來掩飾真正意圖，或許能夠取巧於一時，但天長地久還是要見真章。話雖說是夥計表態不算數，唯有當家能做主，但是當掌櫃本身都是糊里糊塗時，或是根本就是神隱到底，到底是要聽誰才能當真呢？