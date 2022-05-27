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【專家之眼】台灣的法院是總統開的 不信？德國的鏡子

聯合報／ 劉明德／德國柏林自由大學政治學博士
圖為司法院。本報資料照片
圖為司法院。本報資料照片

國民黨前要員許水德曾說過一句驚世名言：「法院是國民黨開的」。其實，他這句話並不準確，準確的說，法院是總統開的，總統說一，司法院院長不敢說二，因為司法院院長是總統提名的，就這麼簡單。

因此，任何人當上總統，法院就歸她／他管。所以，是她／他開的。這是為什麼台灣政黨輪替已經兩輪了，從來沒聽說過台灣司法變得更公正了、更獨立、更有效率了，即使司法改革煞有介事，其實，「根本」就沒有動，這是制度使然。

台灣號稱民主國家，但民主的基石在於司法獨立。問題是台灣的司法獨立嗎？這取決於攸關的幾個核心問題：法官審判能否實質獨立？法官的任命與升遷受不受政治干涉？以及法官的人格能否獨立和中立而不受輿論以及自身立場的影響？很顯然的，以上皆非。這就是為什麼說台灣的民主只是形式上，而非實質的。要達成實質民主，台灣的司法就必須獨立，而此時，根本不獨立。

我國憲法第80條規定：「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。」文字寫得很漂亮，但相關法律、配套措施與司法獨立這一憲法所揭櫫的根本原則完全背道而馳。

在與總統私人利益攸關的案子上，我國的法官真的能獨立審判嗎？不能。原因就在於我國司法人員的重要任命全部掌握在總統一人手裡，誰想當司法院院長、副院長、大法官、法務部長、檢察總長…，全部都要看一個人臉色，總統不提名你，即使你再有能力，再公正，也無法得到你該得的那個位置，因為那個位置已經被揣摩上意或願意執行總統意志，而非正義的那些人給搶走了。

正因為制度上出現了結構性的弊端，所以，司法改革不從人事權改革起，其他的一切號稱為「改革」的「改革」都只能是隔靴搔癢，玩假的啦！

德國是如何保障她的司法獨立的呢？莫非也跟台灣一樣，德國總理能夠決定誰是憲法法院法官、誰是最高法院院長…？抱歉，不能。在德國，不只黨派無法干預法官任命，德國國會也無法干預，就連全德國最有權勢的德國總理也無法干預（德國總統是虛位元首，實權在德國總理手裡）。

此外，作為上級的聯邦法院院長或各邦法院院長，都不享有下級法官的升遷調動權，其考慮就在於避免上級以人事權干涉審判，或下級法官為爭取升遷而琢磨上意。

聯邦憲法法院的法官共16名，由聯邦眾議院選出8名，聯邦參議院選出8名，而且都要過三分之二的票數門檻，這就使得憲法法院法官的任命不可能由執政黨一黨所決定（因為從來沒有一德國政黨能在國會佔有2／3席次）。

換言之，整個法官的選舉過程，德國總理並未參與其中，跟我國總統享有司法部門領導班子全部的提名權完全不同，這是德國能保障司法獨立的第一步。

上面提到的是法官任命所引發的司法不獨立問題，接下來則是要談影響法官審判的升遷問題。根據我國法官法第4條：「司法院設人事審議委員會，依法審議法官之任免、轉任、解職、遷調、考核、獎懲、專業法官資格之認定或授與。」該委員會以司法院院長為當然委員並任主席，憑藉此機制，司法院的所有法官，都受到司法院長直接或間接的節制，因為法官的任免、升降這等人生大事都取決於這一個委員會，而總統又能任免司法院院長，結論是總統而非司法院院長掌握所有法官的生殺大權，這就是我國司法不可能獨立的關鍵所在。

因此，台灣民主還缺最後一塊拼圖：司法獨立，民主鬥士不要忘了。

司法院 德國 司法改革

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