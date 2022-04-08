【專家之眼】美國議長波洛西傳聞訪台 認知作戰圈套

美國眾議院議長波洛西原先預定出訪亞洲，其行程規畫原先將先行訪問日本，然後再至南韓；但周三晚上經過日本媒體富士新聞台（FNN：Fuji News Network）獨家報導指出，波洛西將調整行程取消訪問南韓，並且改為出訪台灣，以便在台北參加台灣關係法43周年相關紀念活動。

消息傳出後，立即引起各方密切關注，但媒體向波洛西幕僚查證時，遭致其部屬以安全理由拒絕說明具體行程詳情，因此大陸方面立即對此提出強烈反應，太平洋兩岸儼然是風起雲湧，北京與華盛頓又將為此事陷入關係緊張狀態。

消息傳到台北後，各個政治陣營與派系對波洛西來訪評價落差甚大，但就台北政壇當前極化如此嚴重，此種現象並不令人意外。但在各方觀察後續發展時，結果峰迴路轉在台北時間周四晚上，波洛西辦公室主管透過社交媒體透露，波洛西因為染疫必須隔離，因此出訪行程顯然就將因此擱置。

針對前述狀況變化，台北與北京政壇大概都因此洗了個三溫暖，但在新聞幕後，吾人必須注意某些外交徵候，或許才能更深入解讀出此事背後所顯現之各項玄機。

首先吾人必須指出，美國官方從頭到尾並未證實過，波洛西將如日本媒體所報導內容，取消出訪南韓而改為訪問台灣，因此在評估此事外交效應以及後續狀況發生變化時，必須對其真實性保持相當程度懷疑，不可武斷認定日本媒體報導確為事實。

其次就必須指出，美國身為大國強權，波洛西身為眾議院議長位高權重，假若要出訪盟友，出訪對象可以在動身前夕最後時刻更動，顯然是不符外交基本風範。特別對於南韓來說，到訪行程臨時變卦，對韓國態度若是如此輕忽，真是讓人情何以堪，華盛頓辦理外交應當不致於如此魯莽草率。

再者就要質疑若波洛西原先就打算要出訪臺北，參與相關紀念活動，相關行程與庶務安排，必然要透過美國在台協會與我外交官員相互協調，特別是涉及安全維護作業，更是要在事前就妥善安排，以波洛西地位來說，絕對不可能對此打折；因此在啟程前來個即興更動行程，衡情論理機會恐怕不高。

此外當波洛西取消行程後，大陸方面必然會有人認為出言恫嚇產生效用，透過釋放狠話，迫使裴洛西以感染疫情為由，替本身取消出訪台北找個台階下。假若北京真是如此認定，恐怕就是沒有細讀與思考整個事情發展來龍去脈，而是任由本身情緒隨著日本媒體起舞，未能透過外交管道查證真偽，就貿然對外表態，最後只會讓本身開心，陷於自我催眠，認為波洛西會因大陸放話就退縮取消行程。

美國與中國大陸具有正式外交關係，北京必須思考，當日本媒體報導此事後，華盛頓派駐北京外交使節，對此是否通報過其外交官員，雙方對於此等事件，溝通管道是否暢通無阻，北京能夠迅速查證此事真偽。誠然華盛頓與北京各有立場，雙方互動往來抗議不斷，但對比將對方蒙在鼓裡，對於查證訊息相應不理，哪種狀況比較嚴重，北京應當有所拿捏。

反過來說，台北方面亦須思考，假若在日本媒體報導前，外交官員並未被事先告知此事，豈非對美外交管道資訊通達傳報亦欠暢通？外交應對往來，最讓人擔心就是被人排擠在外不被告知重要訊息，特別是媒體報導波洛西將改變行程突然來訪時，台北能否立即找到門道，確認此項訊息真偽，然後做出適當安排與應對。

最後還是忍不住要提醒，假若此事真是個日本媒體報導烏龍事件，但又恰好遇到波洛西感染疫情，讓整個傳聞如此曲折變化，這才真是個照妖鏡。但從大陸公眾人物與外交發言人對此強勢發言出言恫嚇，台北政壇許多聲稱能夠掌握內線訊息者對此積極回應，吾人或許真要問，兩岸是否確實透過外交管道查證過此事？

美國身為大國強權，假若政要出訪行程要靠日本媒體事先放話測試各方反應，確實是違反常理；華盛頓與台北政壇人物都熱衷於指控他人對其進行認知作戰，經常責難潛在敵手釋放假消息誤導社會群眾，但是隨著日本媒體起舞，美國官方從未證實波洛西將出訪台北，請問到底是否要思考反省那是認知作戰圈套呢？