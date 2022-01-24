【專家之眼】賴清德過境訪美如關禁閉 訪宏國恐嚇跑貴賓

賴清德副總統將於28日以「特使」身份訪問宏都拉斯，祝賀宏國新總統卡斯楚女士的就任新職。可惜因為錯打高端疫苗，讓他錯過與美國政要與副總統賀錦麗面對面互動的機會。由於全世界都知道賴清德只打過三劑高端，參加卡斯楚就職典禮時可能會讓其他訪賓紛紛走避，敬而遠之。

我國正副元首出訪邦交國，向來過境訪美才是重中之重。這次外交部與美國專案小組協商結果，賴清德率領的代表團一行將於台北時間25日出發，在洛杉磯停留一天，27日飛往宏都拉斯，28日參加慶典，29日轉往舊金山，31日返抵國門。

此顯示，美台雙方都顧及彼此的政治考量與特殊需求。美方並未特別重視賴清德的訪問，否則就會安排他到紐約一趟，以示尊重與認可。他這次過境訪美去程與回程都是西岸兩大城市，但是美方要求他只能在旅館內安排與美國政要和僑界人士進行視訊會議。

拜登政府的想法很簡單，賴清德既然昭告全世界他打了三劑高端，就只能安排他住進旅館卻不能出來，否則不僅美國自失立場，而且也將賴清德的謊言戳破，連帶蔡英文是否真的施打高端也會遭到質疑。如果賴清德打高端是演戲，卻偷偷注射能夠入境美國的有效疫苗，那就是「啞子吃黃蓮，有苦說不出」，吃虧大了。

這次難得過境美國訪問，但卻只能透過視訊和美國官員與國會議員對話，平白失去了面對面搏感情的機會，殊為可惜。此外，賴清德既然有意參加2024年總統選舉，這次過境訪美自然是募款的好時機。可惜的是，在線上與僑界領袖募款，效果必然大打折扣。

賴清德這次因注射三劑高端，在過境訪美期間困在旅館無法出門有如關禁閉。至於他此行訪問宏都拉斯，恐怕更是一場災難。宏都拉斯和美國一樣也不承認高端疫苗。

有美國開例在先，宏國可能安排賴清德住進防疫旅館，問題是總要安排他以「特使」身分當面祝賀卡斯楚總統。倘若卡斯楚不知道賴清德未打過正常疫苗，就與他握手則可能冒著染疫的風險。若是知情的話，則可能敬而遠之，成為就職大典的花邊新聞之一。

賴清德如果注射正常疫苗，他可能不僅有機會與美國副總統賀錦麗同框並會晤，而且還可利用此一場合強化台美關係。最後，這次賴清德訪問宏都拉斯，卻到處聲稱他打過三劑高端 ，一旦他出現在就職典禮，希望不致發生其他貴賓四散走避的慘劇才好。