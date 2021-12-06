【專家之眼】蔡「博士」被自己的「論文門」綁架 ？

蔡英文總統的倫敦政經學院（LSE）博士論文爭議在11月下旬再度引爆，引起全球關注。此顯示，蔡「博士」再怎麼利用權勢企圖隱瞞真相，仍然紙包不住火，讓她被自己一手打造的「論文門」綁架，而不克自拔。

旅美學者林環牆11月28日在臉書爆料，據英國獨立機構「資訊特任官辦公室」（ICO）判決文，LSE的最高權力機構校務評議會，否認持有蔡英文博士口試委員名單及口試報告，「等於是間接自承LSE內部有一撮人在裡應外合，提供造假文件，配合蔡英文做掩飾詐騙博士學歷的跨海串供」。

以「侮辱元首罪」被蔡政府檢調部門通緝，而滯留美國的前台灣大學新聞系教授彭文正，11月26日也在視頻「政經關不了」節目中表示，根據ICO的判決，LSE已否認持有蔡英文「博士」論文的口委名單，與口委簽名的口試報告。

問題是「人必自侮，而後人侮之」，若是蔡「博士」不利用博士學位而求聞達於天下，又怎會自取其辱？蔡「博士」顯然仍有意做「困獸之鬥」，在11月30日透過双榜法律事務所發出四點聲明，略謂英國ICO早已裁定，倫敦大學持有蔡英文的博士論文與口委簽署的口試報告。

其中，最大的破綻就是，蔡英文1983-84年從英國「學成」歸國之後，就打著倫敦政經學院（LSE)「博士」的旗號，而且在這次英國IC0判決以前，她與她的同路人都聲稱她是LSE的博士，並說她的論文由LSE圖書館館藏。

現在，蔡「博士」眼看LSE都否認持有她的博士論文口委名單與口試報告，才透過双榜律師事務所突然改口，説她的博士論文、口委名單與口試報告都放在倫敦大學。她的言行明顯前後矛盾，過去讓倫敦政經學院蒙羞，現在又要嫁禍倫敦大學，究竟她要禍害英國幾個大學才夠？

近年來，替蔡「博士」護航的國內外「共犯」不知道有多少，現在卻銷聲匿跡，沒有人敢再作聲，可見他們都知道「東窗事發」，自然做鳥獸散，否則可能會吃上官司。

美國總統林肯說：「ㄧ個人可以欺騙所有人於一時，也可以欺騙一部分人於永遠，但不可能欺騙所有人於永遠。」蔡英文「博士」是沒讀過這句話，還是她根本不知道「誠實是最好政策」，是做人的基本道理？

難道蔡「博士」非要等到倫敦大學也否認持有她的博士論文、口委名單與口試報告，才俯首認錯？