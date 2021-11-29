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【專家之眼】反萊豬公投，蔡與官員成最佳助選員

聯合報 / 陳一新/淡江大學榮譽教授
民進黨在反萊豬公投上用力最深，卻破綻百出。圖為蔡英文總統（中）到台中為公投宣講，首度與立委補選參選人林靜儀（右2）同台。記者黃仲裕／攝影
民進黨在反萊豬公投上用力最深，卻破綻百出。圖為蔡英文總統（中）到台中為公投宣講，首度與立委補選參選人林靜儀（右2）同台。記者黃仲裕／攝影

2021年12月18日是台灣人民對「四大公投」投下神聖四票的日子。這次「四大公投」開票的結果，將不僅是2022年「九合一選舉」的前哨戰，更是2024年大選朝野對決的氣勢之爭。

有意思的是，在反萊豬、挺核、反三接（挺藻礁）與公投綁大選四大公投中，民進黨在反萊豬公投上用力最深，但卻因為無所不用其極，以致破綻百出，已經為廣大的人民「看破手腳」，執政黨領導人與官員反而成為「反萊豬公投」的最佳助選員。

蔡英文總統自作聰明，故意將「萊豬」說成「美豬」，企圖掩人耳目與混淆視聽，並進一步將反對「萊豬」的選民一律打壓為「反美」。這一招相當陰狠，連「美國在台協會」台北處長孫曉雅都被蔡英文所矇騙，跟著起鬨呼籲台灣人民多吃美豬，正是「淑女可以欺之以方」。

雖然將「萊豬」故意扭曲為「美豬」是一個狠招，但過早拋出不免「招式用老」，很容易被人看穿，效用逐日遞減。賴清德副總統則自以為是，高談闊論如果台灣不進口美豬，將進不了「跨太平洋進步夥伴協議」(CPTPP)。同樣地，他將「萊豬」說成「美豬」當然是「近朱者赤，近墨者黑」的結果。

讓人意外的是，賴清德竟然不知道進口萊豬與台灣能否參加CPTPP完全無關。以日本為首的CPTPP成員國，多以高標準檢驗美豬是否含有萊劑。未來有意參加CPTPP的南韓與中國大陸，也都是以高標檢出美豬萊劑，難道他們就永遠排除在外？

台灣能否參加CPTPP與進口萊豬完全無關，而與自由貿易的開放程度有關。行政院長蘇貞昌多次在立法院與公投說明會表示，進口美豬是攸關我國能否與國際經貿體系接軌的問題。

然而，台灣能否與世界經貿體系接軌，端視我國在經貿上自由開放的程度。蘇貞昌擔任閣揆數年，對台灣的貿易自由化幾乎毫無貢獻，卻尸位素餐，還夸夸其談開放萊豬進口與國際經貿體系接軌的關係，真是「連神明都敢騙」！

經濟部長王美花善於吹牛不打草稿，而且牛皮從美國總統川普吹到拜登總統，可惜她的承諾從未兌現。在蔡英文宣布台灣開放萊豬進口之初，王美花就說開放萊豬有助於台美洽談《雙邊貿易協議》（BTA)，後來不要說BTA的談判從未展開，連BTA的會前會都沒開成。但是，王美花還是臉不紅氣不喘地「好官我自為之」。

美國改朝換代後，拜登表示在經濟復甦以前，美國不會與任何國家洽談貿易協定。於是，王美花的說辭也隨之改變為「台灣若不開放美豬進口，台美之間的《貿易與投資架構協議》恐怕會停擺」來嚇唬台灣人民。問題是，就算台灣繼續開放萊豬進口，美國又能提供台灣什麼承諾？

民進黨內最老實的官員，恐怕非農委會主委陳吉仲莫屬。他說，美豬注射萊劑就像是吃保養品一樣。此語一出，從此就奠定陳吉仲第一名最佳助選員的地位。對於陳吉仲的「傑出表現」，綠委公開喊話：「公投進入倒數階段，千萬不要犯錯」。

不過，陳吉仲有如一尊失控的自走砲，又豈會受到綠委喊話的影響？台灣人民期待他能繼續勇往直前，再創佳績。

萊豬 美豬 公投

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