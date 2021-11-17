【專家之眼】反萊豬美國會生氣？陳吉仲言重了

上周六舉辦四項公投電視說明會，其中「反萊豬」議題由農委會主委陳吉仲代表反方應戰，他在會上多次強調該公投若是通過，將會影響到台灣加入CPTPP。實際上，陳主委係故意錯誤引用國際經貿規範，誤導國內視聽。

之前蔡政府多次恐嚇人民，公投結果可能會衝擊台灣加入CPTPP。後來被反對黨及媒體批評，美國根本不是CPTPP的會員，反萊豬怎麼會跟申請CPTPP有任何干係。

這次陳吉仲主委可是有備而來，在說明會中指出， CPTPP裡面的11個會員國都有訂定相關安全容許量，有一個遊戲規則，30個章節裡的第七章，講得很清楚，會員國與要加入CPTPP的國家，其中食品安全、動植物檢疫措施都要依照國際規則，因此公投結果不只影響台美，也影響到國家加入CPTPP。

陳主委所指的規範是CPTPP協定第7章食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施，其中第9條為科學與風險分析，第二項前段雖然有提到「各締約方應確保其食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施遵循相關國際標準、準則或建議」。

不過陳主委卻故意忽略第二項後段尚規定:「如其食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施未符合國際標準、準則或建議時，應基於合理且與該措施相關之文獻及客觀之科學證據，同時認可全體締約方於食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施協定第5條下風險評估之義務。」易言之，締約方若找到合理且與該措施相關之文獻及客觀之科學證據，並符合SPS第5條下的風險評估之義務，仍可例外不遵循。

聯合國國際食品法典委員會(CODEX)自2008就開始討論萊克多巴胺安全容許量標準，即深受歐盟、俄羅斯、中國大陸及印度等國的強烈反對，直到2012年7月5日才通過，且是以69票對67票勉強通過。主要是CODEX是依據食品添加物專家委員會（JECFA）於2004年針對萊克多巴胺的研究。

然該研究僅對6位男性進行試驗，以單次口服不同劑量的萊克多巴胺後，所產生的心血管徵狀研究，而制定出最低容許量標準(MRL)，故其結果在科學界備受質疑。職是之故，各國很容易找到否定該標準的科學文獻，許多國家至今尚未接受該決議，甚至拒絕承認其為國際標準。

雖然多國在美國的壓力下勉強接受該標準，惟紐西蘭與澳洲二國，仍選擇部分開放，也就是只開放對該國影響較小的萊豬，對於食用量較大的萊牛仍堅持零檢出。基本上我國在馬政府時期就是採紐澳模式，只是開放的對象剛好相反，僅開放國人食用量較少的萊牛，以保障國人的健康。

若依照陳主委的說法，CPTPP早該將違反CODEX標準的紐澳二國逐出該組織才對，怎麼二者還是CPTPP創始會員國?況且我國對於豬腎的萊克多巴胺殘留容許量(0.04ppm)，也較CODEX標準(90ppb)為嚴格，同樣是違反國際標準，根本不符合CPTPP規範，有何資格加入該協定?

執政黨為求否定公投，竟說出美國人會生氣的理由，甚至還不惜錯用國際經貿規範，堪稱是民主國家經典反面教材!