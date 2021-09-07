【專家之眼】郭董功成不居 時中拚命邀功

鴻海創辦人郭台銘親赴歐洲催貨BNT疫苗，讓首批93.2萬劑於2日順利抵台，當天他在飯店隔離，沒到機場接機，指揮中心指揮官陳時中則喊話，希望第2批BNT到貨時能與郭董一起迎接。但郭董回應「還沒做決定」，是不是他接機不重要，「重要的是疫苗趕快進來」。部長與郭董的一番過招，讓人看清郭董專辦實事、功成不居的態度，以及部長無功硬邀的窘境。

郭董「還沒做決定」其實是委婉的拒絕了。看第一批BNT疫苗接機時，他請身兼台積電慈善基金會董事長的表姊代表，能出風頭的台積電也只派了副總與法務長，就知道企業界明白做事比作秀重要，如何讓疫苗快來才是重點。

反而是陳指揮官不知道他該幹什麼，也未體察環境變化，真的可以考慮下台。根據《傳染病防治法》第17條：中央流行疫情指揮中心指揮官，統一指揮、督導及協調各級政府機關、公營事業、後備軍人組織、民間團體執行防疫工作；必要時，得協調國軍支援。

指揮官可以統合公私機構，甚至軍隊，可見權力之大，目的是希望能趕快解決防疫問題。結果在陳指揮下，台灣從優等生掉到後段班、800多條人命消逝。最近全世界又陸續出現Delta病毒的突破性感染，該做的事太多，他卻跑去機場看疫苗上上下下搬運，還樂此不疲：他既然說希望郭董能一起迎接，暗示他第一批邀功不夠，第二批還打算出場再邀。這除了大內宣以外沒有什麼意義。

問題是，沒有人會忘記蔡政府之前怎麼打壓BNT疫苗，他其實沒有真功可邀，大內宣也沒用。BNT疫苗之前被蔡政府視為中共統戰工具，一直阻擋：郭的永齡基金會提出要求時，陳部長開始用需要原廠授權書卡住；等慈濟表明跟進要捐，陳不見感謝之意，還說「太多企業申請採購，恐引發困擾」。一直要等到民怨高漲，政府才趕緊見風轉舵。

相對於此，郭董卻讓人見識到什麼叫做積極辦實事。面對政策失誤，他先石破天驚的宣布申請購捐BNT疫苗，當政治力打壓，再發出「向蔡總統報告」聲明，後來又親赴歐洲催貨，並爭取明（2022）年為台灣保留3000萬劑額度。沒那麼意外地，行政院長蘇貞昌回應提到「已預購次世代莫德納疫苗」，給郭董軟釘子碰，再不知所云的搪塞說由指揮中心依據專業繼續向外購買。

面對這樣的官員與企業主作為，人民眼睛還是雪亮的。據9月6日公布的一份民調顯示，相較於之前沒在十大政治領袖排行榜內、今年6月卻獲得第四的郭台銘，這次排名上升至第三，僅次於新北市長侯友宜、副總統賴清德；而陳時中的表現則是日薄西山，去年6月是第三名，今年6月及本次調查，則吊車尾以第十名入榜，至於蘇院長則完全排不上。

參考這樣的民調數字，除了期待陳部長能看清時勢變化，別再作參選台北市長的春秋大夢，也該明白那是民進黨推出當炮灰的計策，還是趕快把疫情防治好比較實在。但人在官場，陳部長還有多少空間可以自己選擇呢？