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【專家之眼】被誤會的「中華台北」：福原愛的愛與不愛

聯合報 / 蔡增家政大國關中心教授
同樣的福原愛講解奧運桌球賽事，卻在中日台三方出現截然不同的意象。圖／摘自推特
同樣的福原愛講解奧運桌球賽事，卻在中日台三方出現截然不同的意象。圖／摘自推特

在這次東奧開幕式，日本NHK主播和久田麻由子一句「台灣です」（是台灣），讓大陸網民玻璃心掉滿地，騰訊直播還瞬間畫面反黑，引發兩岸網民對台灣正名的激戰，台灣網民開始肉搜這位甜美主播，說她是東大學霸的頭腦，配上佐佐木希般的臉孔，而國台辦則要日本不要搞小動作。

然而，這場台灣正名風波，卻也意外的，把剛結束與台灣夫婿江宏傑婚姻關係的福原愛給拖下水，成為親日、反中、愛台三方的相互角力。

身為前日本桌球國手福原愛，在這次東京奧運中，被日本富士電視台聘為桌球評論員，原本應該是針對福原愛在選手球技上專業講評的表現，但卻在台日情感的淹沒下，特別是福原愛提到「台灣」時的一舉一動，都被放在顯微鏡上解讀，再加上有傳言說，日後福原愛有可能到中國大陸發展，於是便形成「愛」福原愛，與「不愛」福原愛兩派之間的對立。

例如在東奧開幕式時，福原愛在推特上說「期待Japan與China」，「中國隊來了，連口罩都是大紅色」，便被台灣網民批評：福原愛獨漏台灣，但卻對中國隊情有獨鍾。而福原愛「找中國乒乓隊找到鬥雞眼」，則瞬間成為中國微博熱搜冠軍，可見福原愛在中國網民中的高支持度。

 而對於福原愛擔任桌球講評員，日本網民則因她之前的不倫傳聞，而酸言酸語，「要小愛先道歉，再講評」，「離婚是私事，但失望是事實。」日本名嘴更說福原愛猛蹭中國隊，是要為今後到中國發展鋪路，但中國網民卻說「期待愛醬」，「要愛醬好好表現」，

為何同樣的福原愛，卻在中日台三方出現截然不同的意象？中國網民因為近期兩岸關係的低盪，而反台男、站愛醬；台灣網民則在一片反中氛圍下，對福原愛「輕台親中」的舉動，大為不滿；日本網民則因愛台，對福原愛不倫、拋棄小孩回到日本一事，極不諒解，中日台三地網友對福原愛的愛與不愛，猶如是中日台三邊關係的縮影。

也因為福原愛擔任桌球講評，也讓外界關注中日兩國的桌球大戰，這次在桌球男女混打金牌戰中，日本選手水谷隼、伊藤美誠擊敗中國的許昕、劉詩雯奪冠，這是自1988年漢城奧運以來，日本的首度奪金，日本媒體在頭版標題稱這是「中國國辱」（中國國恥），讓中國網民瞬間炸表，稱「日本是多久沒有見過金牌」，把體育戰當成一場政治戰。

只是，這場台灣正名的喜悅沒過多久，當台灣「舉重女神」郭婞淳獲得舉重金牌後，印度媒體（New on Air）卻大搞烏龍，稱「中國再添一面金牌」，成為被誤會的「中華台北」。

其實，從「台灣です」到被誤會的「中華台北」，從對福原愛的「愛」到「不愛」，這何嘗不是反中心理下的縮影，更是對日本（日本人）的過度期待？

日本 金牌 東京奧運

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