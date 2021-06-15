【專家之眼】彭文正「合理懷疑」 不必動輒拿法律嚇人

媒體人彭文正十三日質疑蔡英文總統偷打輝瑞疫苗，遭總統府發言人張淳涵立馬反擊為「不折不扣的謠言」，衛福部長陳時中還補一槍，說彭文正的懷疑「過份了」。問題是，總統打不打疫苗是可受公評之事，政治人物如果怕熱就不要進廚房。

其實，彭文正「合理的懷疑」也正是許多國人心中的問號。

我國已是一個高度國際化的社會，台灣民眾從媒體、電視機與網路都可看到美國總統拜登、副總統賀錦麗是如何「身先士卒」在美國人民面前施打疫苗，以鼓勵大家踴躍跟進。美國媒體、網路與民眾也可表示各種看法，絕不會有「觸法」的疑慮。

英國首相強生、日本首相菅義偉、南韓總統文在寅也都以率先施打疫苗為榮，那有像我國正副總統蔡英文與賴清德這樣瞻前顧後、畏畏縮縮、不敢大大方方地施打疫苗的？

蔡英文無疑是同意採購南韓退貨AZ疫苗的拍板定案者，陳時中在採購AZ疫苗方面，恐怕也脫不了關係。他們鼓勵民眾施打AZ疫苗，自己卻不敢率先施打。

由於沒有人相信他們是出諸於「孔融讓梨」的心理；因此，一項「合理的懷疑」就是他們「己所不欲，強施於人」，完全沒有一絲一毫「民胞物與」的觀念。

總統府發言人不是總統的「小跟班」，不見得總統外出，都會隨侍在側，又怎能為正副總統尚未施打疫苗開保單？

更沒有道理的是，國家領導人動見觀瞻，有沒有施打疫苗、何時施打、用那種疫苗，都是可受公評之事。中華民國是民主國家，那裡由得這種發言人動輒以「觸法」來嚇唬提出「合理懷疑」的人民。

衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌與總統蔡英文都已為「未能好好照顧人民」與決策錯誤導致「疫情擴大」而道歉，總統府發言人此時此刻最好還是謙虛一點，以免犯了眾怒。

畢竟，古時的皇帝犯了大錯還知道下詔罪己，靜待上天處罰。今天已是民主時代，總統是人民一張張選票選出，「水能載舟，亦能覆舟」，總統既然道了歉，就要看人民的臉色，又怎能容許這種不知天高地厚的發言人現世？

彭文正一句「合理的懷疑」不僅「釣出」了總統府發言人「護主心切，口不擇言」的嘴臉，也「釣出」了陳時中的「顢頇」與即將過時的「官威」！

很感謝這些民進黨政府官員「想到什麼就說什麼」，真的很具有啟發性！