【專家之眼】兩岸人民應存善念 別斷農民財路

在台灣，許多人靠好的兩岸關係吃飯，去年世界經濟因為疫情困難的時候，我們還可以賺（出超）大陸約866億美金。看看近日美國是怎麼對我們大賺他們錢的輪胎、普通鋁合金板產品發動傾銷調查，就知道現在外銷賺錢多不容易。

本土俗語有「食人一口還人一斗」之說。就算商人不用衣食父母描述顧客，單純視商業行為是個願打願挨的買賣，做生意也是為了求財，不是求氣，給人基本尊敬，也是做人的道理。

鳳梨事件在台燒了一陣，倒楣的是一些外銷鳳梨農與貿易商。顧慮到其他農產品可能受害，蘇貞昌院長定調此次是檢疫的理由，不升高為政治層次。這種溫暖的人情世故，值得肯定。但遺憾的是，別人小孩死不完，還是有些綠色節目與側翼刻意往政治帶風向。而一些靠內銷的鳳梨農居然配合演出，就不知道存的是什麼心了。

3月1日播出的綠營政論節目，一位靠內銷的鳳梨農受邀參加。之所以會說他靠內銷，是他務農之際還懂得分析中共做生意的模式，順便宣傳他要在南部開店。

隔行如隔山，他的分析其實是經不起檢驗的。他說中共做生意是先買你的水果，然後買你的人，最後買你的技術，等到他們的技術成熟穩定到一個程度，他們就不需要你了，最後甚至再反過來傾銷給你。這個說法確實早在台灣流傳多年，可問題是，他在分析鳳梨啊。如果根據網傳高雄市一名民進黨籍里長，早在2016年就到海南島種植金鑽鳳梨的故事，從2018年開始對岸就可以吃到海南產跟台灣口味無二致的金鑽鳳梨，過了3年多中共才大夢初醒，還只是暫停進口，這個分析邏輯就不大對吧，日後如果中國大陸又恢復進口，又要怎麼說呢？

回到政論節目，當日並不把重點放在台灣鳳梨的檢疫問題，而是檢討台灣鳳梨是否過於倚重大陸市場。這個議題設定非常政治，該內銷鳳梨農也跳了進去，稱自己對此有發言權。

他比較鳳梨賣到日本與大陸的差別是「台灣鳳梨…銷售日本…比例很低的原因在於日本的要求很嚴格」。至於大陸，「台灣業者之間常常開玩笑說，大陸想要的鳳梨只要看起來像鳳梨就好，把菜頭弄得像鳳梨的外觀，他們可能也會想要」。這個「玩笑」以貶低對象為樂，讓人想起之前某網紅也是「開玩笑」說可以把萊豬做成肉鬆，再賣給中國大陸，引起中共國台辦批評「島內個別網民提出的一些惡毒想法」，並表示會嚴禁台灣肉類產品輸入大陸。

這種不好笑的「笑話」不尊重人、傷害了「玩笑」對象的情感。那個網紅是有國外高學歷的，他不可能會講納粹與猶太人的「玩笑」，內銷鳳梨農也知道有些同行是要賣東西到對岸的，卻管不住自己的嘴。不過賺點錢而已，有必要用貶低無辜者的話表達意思嗎？

該政論節目影片現已傳到大陸，相關新聞在中共兩會期間，還能登上媒體熱搜榜前五名內，對早已因疫情期間政治人物亂噴口水雪上加霜的兩岸關係，無疑又是一記打擊。台灣有許多人不喜歡中共政府，但連美國總統都懂得區分對岸政府與人民，兩岸民間過去一向友善，真的不要做化友為敵的蠢事。

我們也要提醒兩岸一些媒體：兩岸事務有各式各樣的勢力介入，要我們為他們的利益服務，已經很不好辦了；台灣如同大陸，也總是有各式各樣的人，無論是善良的、還是愚蠢的，都不是社會主流。媒體是社會公器，多報導一些兩岸正面的新聞，引導兩岸人民理解彼此，勿隔海唱和、製造仇恨，給兩岸關係添柴火，否則一旦出事，沒有人會是勝利者。