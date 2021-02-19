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【專家之眼】修憲工程啟動 為何不見台獨？

聯合報 / 陳一新／淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授
來自美國呼籲兩岸促談的壓力，迫使民進黨處理黨內涉「獨」修憲案特別審慎。路透
來自美國呼籲兩岸促談的壓力，迫使民進黨處理黨內涉「獨」修憲案特別審慎。路透

今年立法院各個黨團啟動修憲工程，各政黨一共提出38個修憲案，但奇怪的是，民進黨立委提出的3個涉及台灣獨立的修憲案，不是因國民黨反對而退回程序委員會，就是提案立委主動撤案。難道這次民進黨轉了性，決定當家不鬧事？

中華民國憲法已有16年未曾修憲，今年立法院決定重啟修憲工程，民進黨兩位立委也趁著修憲浪潮在去年先後推出3項涉「獨」修憲案，分別是蔡易餘提出的「刪除國家統一」修憲案與「剔除西藏、蒙古為我國固有之疆域」修憲案，以及「正國會」派系陳亭妃提出將「台灣」正式納入憲法文字的「國家正常化」修憲案。

問題是，目前已在立院付委完成一讀的38項修憲案中，竟然沒有一件是涉「獨」修憲案，原因何在？

陳亭妃提出不啻是改國號的「正常國家化」修憲案與蔡易餘提出的「剔除西藏、蒙古為我國固有之疆域」修憲案，連內政委員會都未送進去審查，就在國民黨立院黨團反對下退回程序委員。有趣的是，民進黨似乎與國民黨頗有默契，不僅悄悄放行，而且連假裝反對的「假動作」都付諸闕如。

更有意思的是，在國民黨故意不反對的情況下，蔡易餘提出的「刪除國家統一」修憲案本可輕騎過關，未料蔡大立委竟然主動自行撤案。

難道民進黨這次真的不想讓涉「獨」修憲案在修憲浪潮中「參一腳」，甚至冒著被國民黨譏諷的風險也要讓涉「獨」修憲案「胎死腹中」，還是別有隱情？

首先，民進黨的解釋是修憲門檻過過高，且與國民黨在涉「獨」修憲案無法形成共識，就是付委討論也是浪廢時間白花功夫。

然而，依照民進黨的一慣做法，就算大綠、小綠立委人數未達四分之三的修憲門檻，也會以人多勢眾的方式強行付委，好歹也要造個勢，為台獨運動打打氣，以示台灣建國大業永不止歇。

因此，綠委的說明顯然只是推托之辭，不足採信。

其次，國民黨立院黨團認為從民進黨主席蔡英文到民進黨立院黨團總召柯建銘都在「打假球」，雖然直指民進黨要害，但只是對現象的描述，還是未觸及背後的原因。

第三，兩岸最近緊張情勢升高，並未因美國總統拜登上台而緩解。總部設在紐約的「外交關係協會」（CFR）、華府的「美國之音」（VOA）與德國的「慕尼黑安全會議」（MSC）都提出警告，直指台灣海峽已成為全球戰爭風險的最熱點，呼籲相關國家及時採取對策，妥適因應。

這當然是迫使蔡英文總統與民進黨在處理黨內涉「獨」修憲案必須特別審慎的重要原因之一。

最後，也是最重要的則是來自美國促談的政治壓力。早在今年1月「美日台三邊安全論壇」視訊會議中，美方主席前亞太助卿坎伯就勸告蔡英文盡快與對岸建立基本溝通管道，以免因誤判而造成兩岸衝突。

拜登就任美國總統後，美方促談壓力更大，國務院發言人普萊斯最近除要求北京不要在軍事上對台灣施壓之外，也呼籲大陸與台灣「民選代表」（democratically elected representative） 展開對話。

對於美方來勢洶洶的促談壓力，蔡英文當然不敢輕忽其事，這從她計畫23日與台灣七大工商團體舉行會議共商如何提出兩岸新論述承接「九二共識」，以重啟兩岸溝通管道，並重新展開疫情後的兩岸交流互動。

在美國促談壓力與蔡政府計畫重啟兩岸溝通管道的氛圍之下，綠委在此時此刻提出涉「獨」修憲案當然非常「不合時宜」，只是7年之病欲求3年之艾打開兩岸「死結」，恐怕真的不太容易呢！

修憲 台獨

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