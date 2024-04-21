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台積電跳水重挫…外資樂喊上看900元以上 被抓包「倒貨最兇」
台積電18日法說會下修今年三大領域展望，隔日跳空重挫6.71%，散戶強烈關注大盤局勢。法說後，外資法人抱持正向展望，紛紛給予「買進」與「優於大盤」，對台積電目標價上看900元，不過，被眼尖鄉民發現，5家外資竟出現在19日賣超的券商分點前十位，出貨動作被「抓包」。
十家法人對台積電目標價上看900元以上，最高價與次高價甚至突破千元，以花旗證券調升至1,030元，居內外資圈最高價，且樂觀情境有望上看1,100元；滙豐證券則上調至1,025元。
PTT鄉民發文表示，「外資們又來『好心』的提醒台積電的目標價，大家應該都知道該怎麼做了吧？」，
甚至被發現法說會隔天交易的籌碼中，內外資主力大賣，賣超券商分點第一名10.059張為摩根大通，給予評等優於大盤、上看900元；第二名賣超8779張為新加坡商瑞銀，給予評等買進、目標價875元，第七、八、十名則是美商高盛、台灣摩根士丹利與花旗環球，也上看975、860、1030元。
其他人回應，「倒最兇的就是外資，笑死」、「外資你倒是用行動買阿」、「出貨文」，還有人幫考古「花旗2022年初就喊過GG（台積）目標價破千了，就是第一批688T入伍（昔688元高點）的那個時間點」、「外資的話都是要打八折」。
不過也有人樂見股市修正，喊「彎腰撿鑽石~」、「拜託殺到600元」、「跌就是為了漲，漲就是為了跌，股市真理」。
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