快訊

中職／洪一中被關球場地下室 高市運發局改口認疏失「火速拔官」

阿嬤養的？日月潭逮獲逾10尾大魚虎「過半都抱卵」 肚子胖到快撐爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電跳水重挫…外資樂喊上看900元以上 被抓包「倒貨最兇」

聯合新聞網／ 綜合報導
受到台積電下跌近影響，19日台北股市重挫一度超過1000點。記者林澔一/攝影
受到台積電下跌近影響，19日台北股市重挫一度超過1000點。記者林澔一/攝影

台積電18日法說會下修今年三大領域展望，隔日跳空重挫6.71%，散戶強烈關注大盤局勢。法說後，外資法人抱持正向展望，紛紛給予「買進」與「優於大盤」，對台積電目標價上看900元，不過，被眼尖鄉民發現，5家外資竟出現在19日賣超的券商分點前十位，出貨動作被「抓包」。

十家法人對台積電目標價上看900元以上，最高價與次高價甚至突破千元，以花旗證券調升至1,030元，居內外資圈最高價，且樂觀情境有望上看1,100元；滙豐證券則上調至1,025元。

外資看台積電法說會後目標價 圖／經濟日報提供
外資看台積電法說會後目標價 圖／經濟日報提供

PTT鄉民發文表示，「外資們又來『好心』的提醒台積電的目標價，大家應該都知道該怎麼做了吧？」，

甚至被發現法說會隔天交易的籌碼中，內外資主力大賣，賣超券商分點第一名10.059張為摩根大通，給予評等優於大盤、上看900元；第二名賣超8779張為新加坡商瑞銀，給予評等買進、目標價875元，第七、八、十名則是美商高盛、台灣摩根士丹利與花旗環球，也上看975、860、1030元。

其他人回應，「倒最兇的就是外資，笑死」、「外資你倒是用行動買阿」、「出貨文」，還有人幫考古「花旗2022年初就喊過GG（台積）目標價破千了，就是第一批688T入伍（昔688元高點）的那個時間點」、「外資的話都是要打八折」。

不過也有人樂見股市修正，喊「彎腰撿鑽石~」、「拜託殺到600元」、「跌就是為了漲，漲就是為了跌，股市真理」。

19日賣超券商分點。 圖／取自三竹股市
19日賣超券商分點。 圖／取自三竹股市

PTT 台積電 外資 法說會

延伸閱讀

史上第二大！外資大賣台股857億元 賣超前10都有誰

台積重挫...十外資照挺 目標價多逾900元

台積電無庸置疑很好…為何法說變法會？ 專家曝原因：現階段股市易暴漲暴跌

台積電不能沒有它！3奈米石英管要價達300萬台幣 為何崇越石英新廠落腳嘉義？

相關新聞

台積電跳水重挫…外資樂喊上看900元以上 被抓包「倒貨最兇」

台積電18日法說會下修今年三大領域展望，隔日跳空重挫6.71%，散戶強烈關注大盤局勢。法說後，外資法人抱持正向展望，紛紛給予「買進」與「優於大盤」...

雲豹不理台股崩跌今漲停 網喊：是不是該認錯直上雲豹了？

太陽能系統整合商雲豹能源（6869）今(19)日股價逆勢走高，盤中攻頂鎖住，創掛牌以來新高價。因雲豹昨（18）日已取得證交所核准函，力拚第2季轉一般板上市，有望成為全台第一家自創新板轉上市企業，令投資者樂觀看漲。

台股大跳水千點兇手是誰？網揭市場動盪原因：安全帶要綁好了

台股今（19）日開低重挫，盤中一度跌至19291.88點，重挫超過千點，僅次於2021年5月12日的下跌1,423點，創歷史第二紀錄，台積電也跌53元，下探751元，挫逾6.5%...

台股大逃殺夜盤怕爆成真 另一派網友卻大喊：追空一定大賺

網友一早在PTT分享昨日深夜的台股夜盤表現，因為大跌355點，讓原PO急問：「夜盤這種成交量，是不是要天崩開局了？」。

不妙！台積電CoWoS強勁也沒用？ 台指期盤後、ADR盤前都跳水

萬眾矚目的「護國神山」台積電（2330）18日召開線上法說會，總裁魏哲家談及CoWoS產能時，特別用了兩個「非常」強調需求，眼尖鄉民秒懂。

股市大跌時要注意的「4件事情」！ 專家曝分散重要性：資產配置還是有作用

經歷過很多次股災及歷年大跌，這邊要提醒大家一些事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。