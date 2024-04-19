台股大跳水千點兇手是誰？網揭市場動盪原因：安全帶要綁好了

台股今（19）日開低重挫，盤中一度跌至19291.88點，重挫超過千點，僅次於2021年5月12日的下跌1,423點，創歷史第二紀錄，台積電也跌53元，下探751元，挫逾6.5%。台股大跳水也引發PTT網友熱烈討論其中的原因與以色列飛彈空襲伊朗有關，導致全球市場動盪。

證券分析師張陳浩指出，造成台股大跌有三大原因：一是FED「鷹聲再起」，再傳出今年不排除再升息的看法，美股周四費城半導體大跌，美債殖利率持續攀升。其次是以色列對伊朗進行報復性攻擊，19日凌晨中東多地傳出爆炸聲響，美國官員向美國廣播公司證實一枚以色列飛彈擊中伊朗境內某據點；另外台積電法說會釋出的訊息不如預期，衝擊台積電今日股價重挫，也加重台股大盤跌勢。

PTT股票板鄉民也紛紛哀號「中東大場面來了，安全帶要綁好了」、「以色列真的反擊…完蛋了」、「看來就是市場在崩這個了」、「以色列是在瘋幾點的」、「美國爸爸管不住」、「歷史見證第三次世界大戰」、「美債突然大漲」。

事實上，在以色列飛彈襲擊伊朗的未證實報導傳出後，美股期指下跌，亞股主要指數均下挫，布蘭特原油上漲，升破每桶90美元，國際金價也上漲約0.75%。