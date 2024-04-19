台積電大跌是刀子還是禮物？ 法人認為該這麼做

台股19日開低走低盤中一度重挫逾千點，台積電大跌，一度下探至746元，重挫58元，跌幅7.21%，影響大盤指數逾400點，到底台積電可不可以買？「現在買是接刀子或是拿禮物」？法人認為，台股大盤的買點要觀察成交量及3個交易日不破低兩個訊號，但台積電現在就是買點，可以往下買布局。

台積電昨日法說會，總裁魏哲家下修今年全球半導體、全球晶圓代工、及車用市場等三大領域展望，但魏哲家強調，台積電今年健康成長，預估營收年增21~26%的目標不變，並且上修AI能見度至2028年，看好AI營收貢獻比率持續拉升。

台積電法說會釋出三個下修的訊息，震撼市場，也衝擊今日的股價表現，早盤跳空以769元開出，一度下滑至746元，下跌58元，拖累大盤指數表現，台股今日以19,992.06點開低走低，一度下滑至19,291.88點，重挫逾千點，光是台積電下跌就影響超過400點。

台股重挫，各類股幾乎都是下跌，航運股力守紅盤，表現抗跌，另外，電力供應相關、水資源概念股、黃金概念股等則是盤面上的抗跌指標，證券分析師張陳浩表示，造成台股今日大跌有原因有三點，一是FED「鷹聲再起」，再傳出今年不排除再升息的看法，美股周四費城半導體大跌，美債殖利率持續攀升。

另外，以色列對伊朗進行報復性攻擊，19日凌晨中東多地傳出爆炸聲響，美國官員向美國廣播公司證實一枚以色列飛彈擊中伊朗境內某據點；還有台積電法說會釋出的訊息不如預期，衝擊台積電今日股價重挫，也加重台股大盤跌勢。

張陳浩認為，要靜待大盤買點浮現，有兩個觀察要點，一是成交量要縮至3,000~4,000億元，同時要連續3個交易日不破低，才是可以進場布局的買點，以好的權值股為優先，不過，以台積電來說，現在就是買點，可以往下買布局。

台股在11時左右下探至19,291.88點，重挫1,009.32點，張陳浩表示，尾盤不排除八大股行庫進場買進，下周一也有反彈的機會。