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物價漲三倍薪水有跟上嗎？ 他「若追不上通膨列車」：就待在市場別輕易離開

聯合新聞網／ 茉園生活隨筆
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片 提供
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片 提供

您有信心追得上通膨的列車嗎？

經濟在正向發展的過程中，通貨膨脹是免不了的，物價變貴是理所當然，例如35~40年前，我家旁的市場賣的煎餃5元3顆，山東大饅頭一個又大又硬只要5元，肉羹麵1碗20元，但是現在呢？一顆煎餃5元都買

不到，一顆饅頭15元是常態，至於肉羹麵沒有60元以上甭想買得到。物價已經漲了三倍，但薪水有漲這麼多嗎？我想答案應該是很清楚了！

所以我們能不想個辦法，讓自己辛苦賺來的錢，不要被通膨的失速列車遠拋在腦後，是不是該做點什麼？

聰明人應該想到了，那就是投資！投資在可以追過通膨的物件，或至少跟通膨並駕齊驅，才能安心是吧。

房地產、股票等就是最常被使用的抗通膨工具，但是大家有真的穩穩待在這個抗通膨的標的物的市場上嗎？

我們知道，台股最近創了新高，有人偶爾會有想賣掉股票讓獲益實現的衝動，而擔心若不賣的話，是否只是紙上富貴一場。

我的想法是，如果沒什麼最近的現金需求，如旅遊、裝修住宅…等，或是要轉換成其他資產，如買房，那麼能不賣還是盡量別賣，因為，賣了之後換得的錢呢？放著只是讓錢靜止下來，追不上通膨而已。

我們來思考一下，如果我們賺的錢，就只是靜靜地躺在銀行裡，領著微薄的利息，那錢成長的幅度肯定是追不上通膨。

通膨如果是一列火車，那麼我們如果只是走路的話，肯定永遠也追不上，那要怎樣才追得上？要麼是直接上這列火車，那麼通膨多快，我們的錢也會等值成長，這至少保住了我們的錢不會相對的貶值，要麼是使用其他交通工具，以跑贏火車為目標。

所以，我們可以選擇開車，可以選擇坐飛機，這比走路或停者不動更有利，更可能趕得上這部通膨列車吧！

即使我們有時車壞了，沒油了，飛機停飛了，但是只要排除問題，恢復正常，我們又可以繼續前進，如果我們主動放棄，覺得已經領先夠多了，然後就停下來不前進了，那麼是不是有朝一日又會變成落後呢？

所以，多待在市場上吧，別輕易離開，因為離開後，不一定比較好。股市創新高，等於是我們這陣子已經跑贏通膨了，卻要在這時賣掉股票退出市場，那不是很傻嗎？

以上觀點與大家分享，祝大家投資愉快！

◎本文內容已獲 茉園生活隨筆 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 房地產 薪水 通膨 饅頭

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